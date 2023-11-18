JKT48 Umumkan 17 Personil Terbaru, Jadi Generasi ke-12

JAKARTA - Girl grup asal Indonesia, JKT48 mengumumkan 17 member yang lolos sebagai generasi ke-12 pada gelaran festival Jepang, Jak-Japan Matsuri 2023.

17 member yaitu Abigail Rachel, Adeline Wijaya, Aisa Maharan, Aurhel Alana, Catherina Vallencia, Fritzy Rosmerian, Hillary Abigail, Jazzlyn Trisha, Victoria Kimberly, Shabilgis Naila, Ribka Budiman, Regina Wilian, Oline Manuel, Nina Tutacia, Nayla Suji, Michelle Levia, Letycia Moreen.

Adapun mereka akan menjadi trainee dan dilatih selama kurang lebih satu hingga dua tahun sebelum debut menjadi JKT48.

"JKT48 tempat dimana anak-anak remaja untuk meraih tujuannya, tetap semangat, dan pantang menyerah akan menjadi generasi penerus aku percayakan JKT48 kepada generasi, semoga membawa JKT48 lebih maju lagi," kata Shania Gracia di Gambir Expo JIExpo Kemayoran Jakarta, Sabtu (18/11/2023).