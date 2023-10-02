Daftar Mantan Anggota JKT48 di 2023

JAKARTA - Daftar mantan anggota JKT48 di 2023 menjadi pembahasan menarik dalam artikel ini. Grup JKT48 sendiri sudah cukup lama berdiri namun terbilang masih eksis di industri musik Tanah Air, mengingat di 2023 ini para personil JKT48 sudah memasuki generasi ke-11.

Hal itu turut membuktikan bahwa JKT 48 masih memiliki pamor yang dahsyat sehingga selalu sukses dan berhasil membius para penggemarnya. Namun terlepas dari kesuksesan yang telah terukir, ternyata ada beberapa anggota yang memutuskan untuk mengundurkan diri dan kini berstatus menjadi mantan JKT48.

Berikut, Okezone telah merangkum daftar mantan anggota JKT 48 di 2023:

1. Dhea Angelia





Nama: Dhea Angelia

Nama Panggung: Dey

Tanggal Lahir: 18 Agustus 2001

Umur: 22 Tahun

Nama Fansclub: Dheyzious

Horoskop: Leo

Tinggi Badan: 155cm

Twitter: @dheaangelialee

Instagram: @dheaangelialee

Tiktok: @deyjkt48

2. Jinan Jafa Safitra





Nama: Jinan Jafa Safitra

Nama Panggung: Jinan

Tanggal Lahir: Jakarta, 8 Juni 1999

Umur: 24 Tahun

Nama Fansclub: Jinanika

Horoskop: Gemini

Twitter: @jinansafa_

Instagram: @jinan.safaa

Tiktok: @jinan.safa