JAKARTA - Daftar mantan anggota JKT48 di 2023 menjadi pembahasan menarik dalam artikel ini. Grup JKT48 sendiri sudah cukup lama berdiri namun terbilang masih eksis di industri musik Tanah Air, mengingat di 2023 ini para personil JKT48 sudah memasuki generasi ke-11.
Hal itu turut membuktikan bahwa JKT 48 masih memiliki pamor yang dahsyat sehingga selalu sukses dan berhasil membius para penggemarnya. Namun terlepas dari kesuksesan yang telah terukir, ternyata ada beberapa anggota yang memutuskan untuk mengundurkan diri dan kini berstatus menjadi mantan JKT48.
Berikut, Okezone telah merangkum daftar mantan anggota JKT 48 di 2023:
1. Dhea Angelia
Nama: Dhea Angelia
Nama Panggung: Dey
Tanggal Lahir: 18 Agustus 2001
Umur: 22 Tahun
Nama Fansclub: Dheyzious
Horoskop: Leo
Tinggi Badan: 155cm
Twitter: @dheaangelialee
Instagram: @dheaangelialee
Tiktok: @deyjkt48
2. Jinan Jafa Safitra
Nama: Jinan Jafa Safitra
Nama Panggung: Jinan
Tanggal Lahir: Jakarta, 8 Juni 1999
Umur: 24 Tahun
Nama Fansclub: Jinanika
Horoskop: Gemini
Twitter: @jinansafa_
Instagram: @jinan.safaa
Tiktok: @jinan.safa