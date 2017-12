LOS ANGELES - Penyanyi Charli XCX menjawab keinginan penggemar agar dirinya bisa berkolaborasi dengan penyanyi R&B asal Korea Selatan, Jay Park. Hal itu direalisasikan lewat lagu Unlock It yang turut menggandeng penyanyi Jerman Kim Petras.



Dilansir AceShowbiz, Charli mengungkapkan bahwa ia dibanjiri komentar tentang Jay Park saat ia mengajak pelantun Me Like Yuh tersebut menjadi bintang video klip untuk lagu Boys miliknya. Jay hadir beberapa detik dalam video klip yang menampilkan sederet penyanyi pria ternama seperti Joe Jonas, Charlie Puth, Taka 'One Ok Rock' dan lainnya.

Baca Juga: Saling Dukung, Lee Joon Gi Hadir di Konser 'Palette' IU



Sejak saat itu, Charli langsung mengubungi Jay untuk bisa bekerjasama dengannya lagi setelah kesuksesan lagu Boys yang dirilis pada Juli 2017.



"Setiap komentar adalah tentang Jay Park, sepertinya semua orang suka Jay Park. Aku mendapatkan vibe yang baik darinya. Aku mencari nomornya dari seseorang, lalu aku mengirim pesan kepadanya untuk membuat lagu. Dan lagunya dibuat bersama saat aku berada di New York," ujar Charli.



"Setiap orang memiliki momen untuk bisa bersinar. Kami hanya ingin melakukan banyak kolaborasi sebisa mungkin," tambahnya.

Baca Juga: Tundukkan BIGBANG dan EXO, BTS Jadi Runner-Up World Album Billboard



Saat ini, Charli baru meluncurkan audio untuk lagu Unlock It, bersamaan dengan single kedua berjudul Out of My Head. Lagu tersebut masuk dalam album Pop 2 yang akan dirilis pada 15 Desember 2017.

https://youtu.be/KP0r5LSbWL4.

(edi)