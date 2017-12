SEOUL – Aktor Lee Joon Gi terlihat menghadiri konser IU di Jamsil Arena, Seoul, pada 10 Desember 2017. Kebersamaan dua bintang Scarlet Heart: Goryeo itu terekam dalam unggahan Joon Gi di Instagram, kemarin (11/12/2017).

Aktor 35 tahun itu setidaknya mengunggah tiga foto. Dua di antaranya merupakan fotonya bersama penyanyi 24 tahun itu di backstage. Sementara sisanya, Joon Gi memamerkan tiga light stick official konser IU.

Dalam caption unggahannya, Joon Gi menuliskan, “Ji Eun (nama asli IU), satu-satunya artis, yang tak merasa lelah meski telah tampil selama lebih dari 5 jam dan memberikan seluruh energinya demi penampilan sempurna.”

Dia mengaku merasa tersentuh dengan setiap penampilan IU yang disebutnya sebagai karya seni. Menurut dia, dengan rangkaian tur panjangnya kali ini, IU tentu kelelahan namun mampu memenuhi rasa haus penggemar. “Terima kasih telah mengundangku ke pertunjukan luar biasa ini,” tutupnya.

Sehari sebelumnya (9/12/2017), IU menghadirkan G-Dragon, leader BIGBANg ke atas panggung. Ini merupakan penampilan balasan, setelah IU tampil di konser ACT III: M.O.T.T.E G-Dragon di Taipei, Taiwan, Oktober silam.

(Penampilan IU dan G-Dragon dalam konser Palette di Jamsil Arena, Seoul, Korea Selatan, pada 9 Desember 2017. Foto: YouTube/@tjrlghks11)

Tak sekadar berduet, pemilik nama asli Kwon Ji Young itu juga memanjakan fans IU dengan melantunkan Crooked dan Untitled. Keesokan harinya, giliran PSY yang berkolaborasi dengan IU membawakan What Would Have Been.

(Giliran PSY yang berduet dengan IU di konser 'Palette' di venue yang sama pada 10 Desember 2017. Foto: YouTube/@mariapark)



Ini memang bukan penampilan perdana IU bersama PSY. Pada Juni silam, keduanya tampil dalam Fantastic Duo 2 membawakan lagu yang sama. Pada konser Summer Swag, PSY kembali menggandeng IU ke atas panggung.

Pertunjukan pada 9-10 Desember 2017 itu merupakan konser penutup tur ‘Palette’ yang digelar IU sejak 3 November 2017. Dimulai di Busan dan berlanjut ke Hong Kong pada 25 November 2017, IU menjadikan Seoul sebagai kota terakhir yang disinggahinya dalam tur tersebut.

Menariknya, selain tiket konser terjual habis pertunjukan IU itu juga bertabut bintang. Pasangan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo diketahui menonton konser IU bersama adik perempuan Joong Ki.

Hye Kyo bahkan sempat membagikan foto hitam putih yang memperlihatkan IU sedang di atas panggung di akun Instagram pribadinya. Selain pasangan pengantin baru tersebut, ada juga Park Bo Gum, Junghwa EXID, dan Seolhyun AOA.

