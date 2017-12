LOS ANGELES – Dalam hitungan hari, Star Wars: The Last Jedi akan segera tayang di bioskop berbagai negara. Sebelum tayang, lebih dulu digelar gala premiere pada Sabtu 9 Desember 2017 lalu di Shrine Auditorium, USC, Los Angeles.

Premier film bertabur bintang itu berubah menjadi momen emosional ketika semua kru dan pemain mengenang mendiang Carrie Fisher. Untuk pertama kalinya, Fisher tak bisa ikut memeriahkan premier film yang membesarkan namanya karena kini dia telah meninggal.

Baca Juga: Star Wars: The Last Jedi Akan Jadi Film Star Wars dengan Durasi Terpanjang

Warwick Davis, salah satu pemain veteran Star Wars merasakan kekosongan karena tak adanya Fisher di premier kali ini. Davis mengenang bagaimana tingkah Fisher yang selalu ceria di setiap premier Star Wars.

“Dia harusnya berada di sini, mencintai fans dan mencintai kalian semua, media dan semuanya, seperti dia biasanya. Aku hanya merindukannya,” kata Davis seperti diwartakan oleh Hollywood Reporter, Senin (11/12/2017).

Davis menyambung, “Berkali-kali melakukan wawancara dengannya di masa lalu. Dia sangat lucu dan brilian dan sangat mencintai Star Wars. Ini sangat menyedihkan. Tapi ini akan sangat menyedihkan ketika kalian melihatnya lagi di film.”

Premier The Last Jedi kali ini memang didedikasikan untuk Fisher. Setelah screening film, seluruh undangan, kru, dan pemain meluangkan waktu untuk mengingat pemeran Putri Leia itu sebelum kemudian melanjutkan acara dengan afterparty.

The Last Jedi memang akan menjadi seri terakhir Star Wars yang dibintangi Fisher. Meski sempat dikabarkan akan dimunculkan dengan efek CG di Episode IX, tapi kabar tersebut lantas dibantah oleh pihak Lucasfilm.

Baca Juga: Adegan Terakhir Princess Leia di Star Wars: The Last Jedi Bakal Mengharukan

Seperti sudah diberitakan, The Last Jedi dipastikan berdurasi 150 menit atau 10 menit lebih panjang dari pemegang rekor saat ini, Star Wars: The Revenge of the Sith. Film ini akan menjadi film Star Wars terpanjang sejak episode pertamanya yang dirilis pada 1977.

Sementara itu, Indonesia akan jadi salah satu negara pertama yang menerima perilisan film Star Wars: The Last Jedi yaitu pada 13 Desember 2017. Dengan itu, film ini dirilis 2 hari lebih awal dibandingkan Amerika Serikat sendiri yang baru akan ditampilkan 15 Desember 2017. (lid)

(kem)