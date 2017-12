LOS ANGELES - Taylor Swift terlihat bergandengan tangan dengan sang kekasih di belakang panggung. Kehadiran Joe diketahui adalah sebagai bentuk dukungan sebeulum aksi panggung Taylor dan ingin menghabiskan waktu bersama usai konser.

"Taylor memiliki pesta sendiri di belakang panggung di MSG (Madison Square Garden) malam ini sebelum penampilannya. Dia tiba di MSG lewat garasi dalam bersama Joe pacarnya," ujar seorang sumber.

Dilansir US Magazine, dalam foto yang tersebar pelantun Redy For It? itu dan aktor berusia 26 tahun tersebut bergandengan tangan. Ia mengenakan setelan baju bermotif kotak-kotak sementara Joe memakan pakaian kasual celana jeans yang dipadu dengan bomber jacket.

Tak seperti hubungan dengan sederet kekasih sebelumnya. Hubungannya dengan Joe terkesan tertutup dari kejaran media. Seorang sumber lainnya mengatakan bahwa meski mereka tak terlihat bersama sejak musim panas lalu, keduanya masih menjalani pacaran dengan bahagia.

"Setiap orang memiliki waktu yang indah dan Taylor sedang berbahagia. Tapi itu sangat ditutupi. Tak ada yang melihatnya," tandas sumber tersebut.

Sebelumnya diketahui hubungan asmara Taylor Swift dan Joe Alwyn telah diketahui dunia. Sahabat-sahabat terdekatnya juga sudah mengetahui jalinan asmara Taylor dan aktor muda Inggris tersebut. Termasuk Ed Sheeran.

Taylor tampaknya sudah memperkenalkan Joe kepada Ed. Pasalnya, solois 26 tahun tersebut telah memberikan restunya pada Taylor dan Joe untuk pacaran serta menilai sang aktor sebagai pria yang baik.

