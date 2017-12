LOS ANGELES – Perseteruan Kim Kardashian dan Taylor Swift sepertinya kembali menyala. Setidaknya, itulah yang diyakini publik dan fans kedua artis setelah melihat postingan Instagram mereka awal minggu ini.

Panasnya lagi hubungan Kim dan Taylor dimulai ketika ibu dua anak tersebut mengunggah foto dirinya sedang di pameran Kanye West. Dalam foto itu, Kim terlihat mengambil foto patung-patung lilin telanjang mirip Kanye, Taylor, dan selebriti lainnya.

“Famous,” tulis Kim sebagai caption Instagram, Senin 4 Desember 2017.

Pameran tersebut memang dibuat berdasarkan konsep lagu Famous milik Kanye. Seperti video klipnya, pameran itu juga memamerkan patung-patung lilin mirip selebriti papan atas Hollywood sebagai tampilan utama.

famous A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Dec 4, 2017 at 3:51pm PST

Seolah menjawab postingan Instagram Kim tersebut, Taylor mengunggah foto baru di Instagramnya. Pelantun Look What You Made Me Do ini mengunggah fotonya dari pemotretan dengan majalah Vogue.

“Aku tak pernah percaya kepada seorang yang narsis. Tapi, mereka mencintaiku...” kicau kekasih Joe Alwyn tersebut mengutip lirik lagunya sendiri, I Did Something Bad.

I never trust a narcissist But they love me... A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Dec 5, 2017 at 6:46am PST

Dua unggahan itu diyakini fans sebagai bukti jika Kim dan Taylor kembali terlibat perang dingin. Tak ayal, berbagai komentar berisi dukungan dan menjatuhkan pun diberikan oleh fans. Selagi Taylor dengan cerdas mematikan kolom komentarnya sehingga tak mendapat satu komentar pun dari fans, Instagram Kim banjir dengan emoji tikus dan ular dari fans penyanyi kelahiran 1989 itu.

“Taylor lebih baik. Kau siapa?” komentar @jorgealberto2075.

“Sekarang aku tahu mengapa orang-orang tak lagi mengukaimu,” timpal @little_babs_04 diikuti dengan emoji tikus.

“Aku mendukung Kim Kardashian,” bela @d_vlbee.

“Begitu banyak kebencian dan begitu banyak drama. Tidakkah kalian punya hal lebih baik untuk dikerjakan daripada mengirim emoji tikus? Mengapa tak menggunakan unggahan dan komentar untuk hal lebih baik. Dunia ini sudah dipenuhi orang-orang beracun. Waktunya orang-orang berubah dan membuat perubahan. @kimkardashian,” dukung @no_limbs_ diakhiri dengan emoji hati. (lid)

