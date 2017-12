SEOUL - Menjadi bintang di dunia hiburan Korea Selatan, bukanlah perkara gampang. Mereka harus memulai langkahnya dari sejumlah peran minor dan bersaing dengan sederet bintang senior. Namun hal itu tidak berlaku untuk beberapa artis rookie –istilah untuk pendatang baru-, yang beruntung menjadi peran utama hanya dalam kurun waktu setahun pascadebut. Siapa saja deretan pelakon muda yang mujur itu? Berikut ulasannya.

Yang Se-jong

Aktor 21 tahun ini mulai menarik perhatian pencinta drama Korea sejak bermain dalam Romantic Doctor Teacher Kim. Berlakon sebagai Do In-bum, Yang Se-jong sukses memerankan tokoh seorang dokter muda dengan keahlian mumpuni namun haus pengakuan sang ayah.

Meski hanya sebagai pemeran pembantu, namun kepiawaiannya berakting membuat penonton melabelinya sebagai pendatang baru yang sedang naik daun. Dari drama bergenre medis itu, lelaki 24 tahun tersebut dipercaya bermain dalam Saimdang The Light Diary dan Duel.

(Baca juga: Lebih Dekat dengan Yang Se-jong, Chef Tampan di Temperature of Love)

Dalam Duel, kemampuan akting Yang semakin diakui, karena dia memerankan enam karakter sekaligus. Tahun ini, dewi fortuna kembali menaungi Yang. Drama Temperature of Love yang dibintanginya bersama Seo Hyun-jin, menjadi proyek perdana sebagai pemeran utama. Meski ratingnya terlalu baik (rata-rata 7,82 persen), namun Yang dinilai sukses melakoni karakternya sebagai Chef On Jung-seon.

Woo Do-hwan

Aktor 25 tahun ini memulai debutnya di dunia akting melalui sebuah lakon minor dalam Sweet Stranger and Me. Dari layar kaca, dia kemudian membangun karier aktingnya di dua film: Master dan Operation Chromite. Namun, kualitas akting Woo Do-hwan baru mendapat perhatian ketika dia beradu akting dengan Ok Taecyeon dan Seo Ye-ji dalam drama Save Me.

Nominator Baeksang Arts Awards untuk Aktor Film Pendatang Baru itu kemudian membintangi drama kriminal, Mad Dog. Dia berperan sebagai Kim Min-joon, seorang jenius yang menuntut keadilan atas kematian sang kakak, seorang pilot yang dituding sebagai penyebab kecelakaan sebuah pesawat.

Untuk mencari kebenaran sesungguhnya di balik kecelakaan itu, dia berkolaborasi dengan Choi Kang-woo (Yoo Ji-tae), mantan petugas asuransi yang mendirikan Mad Dog. Woo dipuji penonton karena chemistry apiknya dengan Ryu Hwayoung, pemeran Jang Hari.

Kim Jung Hyun Berbeda dari dua aktor sebelumnya, Kim Jung-hyun malah mengawali debutnya di dunia akting sebagai pemeran utama dalam film arahan Seo Eun-young, berjudul Overman. Film itu pertama kali ditayangkan pada Festival Film Busan pada 2 Oktober 2015. Namun publik Korea baru menyadari keberadaannya saat ia bermain sebagai adik Gong Hyo-jin dalam Jealousy Incarnate. Dari lakon sebagai remaja SMU, aktor 27 tahun itu memerankan tokoh antagonis dalam Rebel: Thief Who Stole the People. Berkat akting mumpuninya, Kim digadang-gadang sebagai salah satu rookie tersukses di industri drama Korea. Dirinya kemudian ditunjuk sebagai pemeran utama dalam School 2017. Dalam drama itu, dia memainkan tokoh sebagai Hyun Tae-woon, anak penjaga sekolah dan siswa yang berjuang mencari keadilan. Seo Eun Su Dari deretan aktor pendatang baru, ada nama Seo Eun-su terselip di antaranya. Aktris 23 tahun ini melalui debutnya dalam drama populer Jealousy Incarnate dengan berperan sebagai ibu tiri Gong Hyo-jin. Dia kemudian muncul dalam dua drama bersama Yang Se-jong, yaitu Romantic Doctor Teacher Kim dan Duel. Saat ini, dia sedang membintangi drama keluarga berating 40 persen, My Golden Life. Sebagai second lead, Seo beradu akting bersama Park Si-hoo, Shin Hye-sun, dan lee Tae-hwan. (Baca juga: My Golden Life Raih Rating 40 Persen, Tertinggi Sepanjang 2017)