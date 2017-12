JAKARTA – Anugerah Dangdut Indonesia 2017 dibuka dengan penampilan Via Vallen, Cita Citata, Inul Daratista hingga Trio Macan. Penghargaan insan dangdut Tanah Air ini pun dihelat di halaman Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada Kamis (7/12/2017). Tentu dengan pembukaan dengan penyanyi kenamaan dangdut, seolah menambah kemeriahan malam ADI 2017.

Ya, Via Vallen sendiri membawakan lagu yang berjudul Pokoke Joget dengan suara khasnya. Via pun tampil cantik dengan gaun hitam. Via pun menyapa para penonton yang ada di Stadion Kanjuruhan Malang.

“Selamat malam,” teriak Via Vallen dari atas panggung.

Tak kalah, penampilan Cita Citata pun mencuri perhatian dengan tampilan elegan mengenakan gaun berwarna kuning emas. Cita membawakan lagu hitsnya yang berjudul Goyang Dumang. Sementara itu, tampilan selanjutnya yakni penyanyi dangdut lawas yang dikenal dengan ‘Goyang Ngebor’ yakni Inul Daratista. Inul membawakan tembang hits yang berjudul Masa Lalu.

Sontak membuat para penonton semakin bergoyang. Dan Trio Macan, Inul Daratista hingga Cita Citata sempat melakukan kolaborasi dengan lagu yang berjudul Edan Turun.

Anugerah Dangdut Indonesia 2017 akan memberikan pengharagaan dari beberapa kategori Seperti Kategori Lagu Dangdut Terpopuler, Kategori Penyanyi Dangdut Solo Wanita Populer, Kategori Penyanyi Dangdut Tersosmed dan masih banyak lagi.

Sementara itu, acara ini akan dimeriahkan para bintang-bintang dangdut popular seperti Via Vallen, Cita Citata, Inul Daratista dan ada pula penampilan dari grup band Wali. Untuk itu, mari jadi saksi siapa saja yang bakal membawa pulang penghargaan dalam Anugerah Dangdut Indonesia 2017.

