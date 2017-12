LOS ANGELES – Dipimpin oleh Wonder Woman, rumah produksi Warner Bros menutup buku tahunan 2017 dengan menjadi nomor satu. WB berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar USD5 miliar atau setara dengan Rp67 triliun.

Ini adalah kali kedelapan dalam sembilan tahun terakhir WB berhasil meraup pendapatan tahunan lebih dari USD4 miliar. Angka USD5 miliar juga merupakan pencapaian kedua kali mereka sepanjang sejarah.

Baca juga: Terungkap, Paul McCartney Berkompetisi dengan John Lennon Dalam Menulis Lagu The Beatles

Angka fantastis yang didapat oleh WB datang dari lima film yang menghasilkan pendapatan lebih dari USD500 juta. Film-film tersebut adalah Kong: Skull Island, Wonder Woman, Dunkirk, It, dan Justice League. Wonder Woman memimpin dengan pendapatan yang mencapai USD821 juta, disusul oleh It dengan USD694 juta, Justice League dengan USD570 juta, Kong: Skull Island dengan USD566 juta dan Dunkirk dengan USD525 juta.

“Kami sangat senang dapat mencapai tolok ukur yang luar biasa ini sampai di akhir tahun, sebuah rekor akhir tahun yang mengagumkan,” kata Sue Kroll, kepala pemasaran dan distribusi di seluruh dunia WB.

Sue pun mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi yang ditunjukkan oleh para pekerja hingga bisa mencapai prestasi seperti ini. Tak lupa, Sue juga sangat berterima kasih kepada para sutradara dan aktor yang terlibat dalam film-film WB tahun ini.

“Melampaui USD5 miliar dalam satu tahun hanya bisa terjadi dengan tingkat kerja keras yang luar biasa dari semua divisi teatrikal, serta kontribusi tak ternilai dari para filmmakers dan aktor, yang untungnya bisa kami ajak kerja sama,” tambahnya sebagaimana dilansir Variety, Rabu (6/12/2017).

Baca juga: Dwayne "The Rock" Johnson Dapatkan Satu Bintang di Hollywood Walk of Fame

Lima hari sebelumnya, Disney mengklaim bahwa perusahaannya telah mencapai pendapatan USD5 miliar untuk tiga tahun berturut-turut. Namun, angka tersebut belum bisa dikunci mengingat Disney masih memiliki satu jagoan, Star Wars: The Last Jedi, yang akan tayang pada pertengahan Desember nanti.

(SIS)