JAKARTA - Bakat dalam hal berbisnis telah mengalir deras di tubuh seorang Luna Maya. Mulai dari kuliner, lini pakaian hingga make-up telah ia jalani dengan hasil yang memuaskan.

Seperti diketahui pula baru-baru ini, Luna juga membuka sebuah bisnis kuliner bersama Uya Kuya. Tak tanggung-tanggung Luna Maya justru memilih usaha martabak. Hal ini dipilih seorang Luna lantaran dirinya doyan makan martabak. Begitu juga dengan Uya Kuya yang sama-sama menyukai makan tersebut. Lantas, tanpa pikir panjang keduanya pun membuat bisnis tersebut.

"Awalnya sebenarnya hanya hobi makan. Kebetulan waktu itu saya sama Mas Uya shooting di salah satu stasiun televisi tiap hari. Jadi kami punya program waktu itu terus kami ketemu tiap hari," kata Luna Maya saat dijumpai di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan pada Senin (4/12/2017).

"Terus kepikiran, eh bisnis yuk. Kayak do something yang di luar shooting. Terus ya udah, akhirnya base on pemikiran kayak eh ngapain ya. Terus Mas Uya suka makan apa? Gue suka martabak. Gue juga suka martabak," sambungnya.

Untuk usaha bisnis martabak tersebut, Luna menjelaskan bahwa sampai dengan sekarang, usaha martabaknya telah memiliki 70 varian rasa. Hal itu tak terlepas lantaran baik Luna dan Uya kerap kali berinovasi perihal menu baru yang akan dikeluarkan.

"Kami udah ada sampai 70 varian martabak. Bahkan kami selalu berinovasi tiap bulan untuk punya menu menu baru," jelasnya.

Sementara itu, Luna juga tak menampik bahwa usaha bisnis martabak terbilang menjanjikan. Saat ini pun Luna tampaknya ingin melebarkan sayap bisnis martabaknya dengan cara membuka franchise.

"Bisnis ini ternyata menjanjikan juga," tandasnya.

(aln)