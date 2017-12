LOS ANGELES – Bintang Star Wars, Daisy Ridley, membantah kabar yang mengatakan bahwa dirinya akan keluar dari Star Wars setelah trilogi berakhir. Pekan lalu, Daisy dikabarkan akan meninggalkan franchise Star Wars setelah Star Wars: Episode IX dirilis pada tahun 2019.

Aktris asal Inggris tersebut mengaku bahwa dirinya memang dikontrak untuk tiga film Star Wars. Namun, ia tak menampik jika pihak Disney dan Lucasfilm kembali menyodorkan tawaran kontrak baru baginya.

“Ketika aku bergabung, aku dikontrak untuk tiga film dan di sana aku melihat akhir ceritanya. Aku pikir semua orang menganggap bahwa aku akan mengatakan, ‘Aku tidak ingin dihubung-hubungkan lagi.’ Hal itu tidak sangat tidak benar karena bermain dalam film ini adalah hal yang luar biasa,” jawab Daisy sebagaimana dilansir NME, Senin (4/12/2017).

Selain banyak membicarakan tentang Star Wars: The Last Jedi, aktris berusia 25 tahun ini juga sedikit buka suara terhadap film Star Wars: Episode IX. Ia merasa sangat senang karena dipertemukan kembali dengna JJ Abrams, yang meroketkannya melalui film Star Wars: The Force Awakens.

Daisy sangat terkesan dengan cara Abrams mengangkat karakter utama perempuan di dalam sebuah film. Ia pun sudah tak sabar menantikan seperti apa karakter Rey yang diperankan olehnya berubah di film Episode IX.

“JJ selalu berhasil menempatkan karakter perempuan di dalam filmnya. Jadi , aku pikir ini akan menyenangkan,” tandasnya.

