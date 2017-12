LOS ANGELES – Menjadi model papan atas tentunya membuat kehidupan Kendall Jenner sedikit berubah. Kendall sekarang memiliki banyak penggemar dan bahkan stalkers yang selalu menguntit di kesehariannya.

Sebenarnya, teror dari stalkers tak hanya dirasakan oleh Kendall saja. Beberapa anggota klan Kardashians lainnya juga merasakan hal yang sama seperti Kendall.

Dalam episode terbaru Keeping Up with the Kardashians, Kendall pun mengungkapkan keinginannya untuk memiliki senjata pribadi. Ia merasa bahwa dirinya harus memiliki sebuah pistol untuk berjaga-jaga dari penggemar gila yang mengejarnya.

“Jadi, aku punya stalkers yang biasa datang setiap seminggu sekali atau bahkan dua kali. Seseorang seketika muncul di rumahku, setiap hari,” ungkap Kendall kepada Khloe Kardashian.

Khloe pun setuju dengan pemikiran Kendall yang ingin memiliki senjata api pribadi. Sayangnya, keinginan tersebut ditentang keras oleh Kim Kardashian. Seperti diketahui, Kim saat ini memiliki dua anak kecil dan sudah sewajarnya jika mereka tidak melihat senjata api di umur saat ini.

“Aku tahu Kim sangat menentang kita memiliki senjata, tapi bagiku dan Kendall ini adalah sesuatu yang kami rasa kami butuhkan agar bisa tidur lebih baik di malam hari,” kata Khloe.

Keinginan Kendall dan Khloe memiliki senjata memang berawal dari banyaknya kasus orang asing yang masuk ke dalam rumah mereka. Kendall dan Khloe sudah lelah dengan aksi para penggemar gila yang mendatangi mereka.

