LOS ANGELES – Disney dan Lucasfilm tak salah dalam memilih Daisy Ridley sebagai bintang baru dalam franchise Star Wars. Daisy terlihat sangat cepat beradaptasi dan melahap semua latihan yang diberikan, termasuk berlatih lightsaber.

Menurut Liang Yang, asisten koordinator penerbangan film, Daisy adalah aktris yang sangat cepat dalam melahap latihan yang diberikan olehnya.

“Aku awalnya berencana mengajarinya secara rutin selama tiga hari namun secara mengejutkan ia bisa mempelajari semuanya hanya dalam waktu 1 jam 30 menit saja. Dia sangat cepat dalam belajar,” ungkap Liang sebagaimana dilansir NME, Selasa (5/12/2017).

Seperti dalam Star Wars: The Force Awakens, Daisy Ridley akan kembali berurusan dengan lightsaber dalam film Star Wars: The Last Jedi. Rian Johnson pun tampaknya memberikan jadwal latihan khusus untuk Daisy berlatih lightsaber di film Star Wars keduanya.

“Daisy berlatih untuk momen saat dirinya berada di pulau. Dia akan memiliki momen sendiri dan berlatih sendiri menggunakan sebuah tongkat. Kemudian dia menyadari: mengapa aku menghabiskan waktuku berlatih dengan mengguakan tongkat? Aku punya lightsaber milik Luke Skywalker,” ujar Rian Johnson.

Star Wars: The Last Jedi akan kembali menampilkan beberapa bintang seperti Mark Hamill, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, dan Adam Driver. Film ini juga akan menjadi penampilan terakhir Carrie Fisher sebagai Princess Leia.

