SEOUL – Kim Byung-man siap beraksi kembali di Law of the Jungle, pascacedera tulang punggung. Sang kepala suku akan kembali memimpin timnya dalam petualangan di Cook Islands, sebuah negara di Pasifik Selatan.

Byung-man mengaku, sangat antusias pada musim terbaru Law of the Jungle tersebut. Dia mengungkapkan, saat masih mendapatkan perawatan medis sempat bermimpi tentang hutan.

“Selain kurang fleksibel, tidak ada yang berubah dariku. Saya memiliki perjalanan yang nyaman berkat tim produksi dan bintang lain dalam acara ini,” ujarnya seperti dilansir dari Soompi.

Byung-man menambahkan, “Setelah terluka satu kali, saya mulai berpikir lebih banyak tentang keamanan diri. Saya sekarang benar-benar mempersiapkan diri sebelum melakukan apapun.”

Dalam konferensi pers yang digelar kemarin (30/1/2017), lelaki 42 tahun itu bahkan berjanji untuk tidak membuat fans dan tim produksi khawatir dengan kesehatannya. Untuk menjaga janjinya tersebut, Byung-man memutuskan mundur dari posisinya sebagai kepala suku dalam Law of the Jungle: Cook Islands.

Sebagai gantinya, dia akan membantu rekan lainnya untuk menjadi kepala suku dalam program fenomenal tersebut. "Dalam musim kali ini, saya berperan sebagai ‘bala bantuan’. Saya merasa puas mengajarkan seseorang cara berburu dan kemudian melihat mereka sukses," katanya.

Tak hanya Byung-man, Law of the Jungle: Cook Islands juga dibintangi oleh Pak Se-ri, Lee Chun-hee, Kim Hwan, Kangnam, Sol Bin ‘LABOUM’. Dalam kesempatan itu, Min Sun-hong, sutradara Law of the Jungle, juga berkomentar tentang Jung Joon-young yang bermain dalam musim ini.

Seperti diketahui, ketika aktor Kim Joo-hyuk meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, sangat sulit untuk mengabari Joon-young. “Fokus utama kami saat itu adalah bagaimana agar semua tim dapat sampai dengan selamat terlebih dahulu ke Cook Islands. Karena itu, kami akan mengatur ulang jaringan komunikasi darurat kami selama di remote area," ujarnya.

SBS akan mulai menayangkan episode perdana Law of the Jungle: Cook Islands pada Jumat (1/12/2017), setiap pukul 22.00 KST atau sekitar pukul 20.00 WIB.

