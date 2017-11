LOS ANGELES – Sebagai bagian dari dunia Harry Potter, Fantastic Beasts and Where to Find Them sangat dinanti-nantikan oleh penggemar film yang diadaptasi dari novel karya JK Rowling tersebut. Walau cerita dan karakter di film pertama tak berhubungan dengan Harry Potter, tapi Fantastic Beasts tetap berhasil menyihir jutaan penontonnya.

Hal tersebut tampaknya akan kembali terjadi saat penayangan Fantastic Beasts and Where to Find Them 2. Produser David Heyman mengklaim jika fans Harry Potter akan sangat menikmati Fantastic Beasts 2 lebih dari yang pertama. Kenapa?

Menurut Heyman, ada lebih banyak hal dari Harry Potter yang akan tersaji di Fantastic Beasts 2 ketimbang di film pertama. Kehadiran hal-hal tersebut akan membuat fans yang menonton Fantastic Beasts 2 teringat dengan dunia Harry Potter.

“Fans akan sangat luar biasa girang. Film berikutnya berbeda dari yang pertama. Tapi setiap film akan punya tempo dan nadanya sendiri. Aku masih belum tahu jika seri ini akan semakin dekat, tapi mereka semua akan menyenangkan dan menghibur,” tutur Heyman sepada Digital Spy, Selasa (7/11/2017).

Heyman menyatakan jika walaupun film kedua akan menampilkan lebih banyak ikatan dengan Harry Potter, tapi fans yang tak mengikuti cerita tentang penyihir cilik itu tak perlu khawatir. Pasalnya, Fantastic Beasts 2 tetap bisa dinikmati meski tak mengetahui cerita utama di tujuh novel dan delapan film Harry Potter.

“Aku pikir kenikmatan dari film-film Fantastic Beasts ini adalah bahwa mereka bisa bekerja sendiri. Kalian tak perlu mengetahui Harry Potter untuk menikmati mereka (Fantastic Beasts). Tapi jika kalian tahu, kalian memiliki lapisan lebih, level yang berbeda untuk menikmatinya,” jelas Heyman.

Setidaknya, sejauh ini, sudah ada tiga karakter dari Harry Potter yang akan tampil di Fantastic Beasts 2. Mereka adalah Gellert Grindelwald, Albus Dumbledore, dan Nicholas Flamel.

Gellert Grindelwald akan diperankan oleh Johnny Depp, sedangkan Dumbledore muda dihidupkan oleh Jude Law. Sementara kode kehadiran Nicholas Flamel sudah ditunjukkan dari satu gambar buku dengan gembok berinisial NF.

