SEOUL - Because This Is My First Life menjadi drama Korea Selatan unggulan di tahun 2017. Dipastikan Because This Is My First Life menjadi salah satu drama wajib tonton karena cerita yang menarik nan epik.

Dilansir Sindonews, dimainkan oleh Lee Min Ki dan Jung So Min, drama ini menceritakan arti pernikahan yang sesungguhnya, termasuk di dalamnya makna pernikahan bagi pasangan yang bertemu dengan pandangan pertama tanpa didasari dengan cinta.

Mengutip Soompi, alur cerita ini sangat menarik. Keputusan menikah dikarenakan adanya keuntungan yang didapatkan hingga menumbuhkan cinta.

Berawal dari Jung So Min yang berperan sebagai wanita bernama Yoon Ji Ho berusia 30 tahun. Dia tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal. Pasalnya, pekerjaannya sebagai seorang penulis tidak bisa dilanjutkan.

Sedangkan Lee Min Ki sebagai pemeran pria utama bernama Nam See Hee. Dia merupakan pria berumur 30 tahun yang tidak ingin menikah lantaran akan merepotknya dalam menambah biaya hidup.

Namun, keduanya pun bertemu. Yoon Ji-Ho mulai tinggal di rumah Nam Se-Hee. Mereka menjadi teman serumah dan bumbu kejadian di rumah menjadi cerita yang menarik dan mengejutkan.

Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menikah, karena So Min akan jatuh cinta dengan Min Ki. Begitu juga dengan Min Ki yang akan jatuh cinta dengan So Min dengan beberapa alur cerita yang telah disiapkan.

Sementara, drama ini memiliki cukup rating bagus. Kabarnya akan mengalahkan drama Lee Jong Suk berjudul While Were You Sleeping.

(aln)