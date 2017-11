JAKARTA - Tepat pada Sabtu (4/11/2017), usia Ashanty bertambah menjadi 34 tahun. Istri dari Anang Hermansyah ini pun mendapatkan kejutan dari keluarganya, seperti video yang terlihat Instagram Story Aurel Hermansyah.

Tak hanya mengabadikan momen tersebut, remaja berusia 19 tahun itu pun mengunggah foto dirinya bersama dengan Ashanty. Aurel mengucapkan selamat ulangtahun dengan diikuti dengan kata-kata romantis.

 

"Happy birthday mom ?? .Thank you for your love , your kindness , your sense of humor and compassion . I would be a lucky girl if i possess half the amounts of these qualities that you have ?????? .

I love you @ashanty_ash," tulis Aurel Hermansyah.

Tak ketinggalan, Anang Hermansyah juga mengucapkan selamat ulangtahun. Pada akun Instagramnya, ia menyebutkan kalau istrinya merupakan sosok wanita yang luar biasa baik.

"HBD ISTRIKU TERCINTA istri yg luarbiasa buat keluarga SEGALANYA INDAH KARENAMU ...LOVE U KESEHATAN ..KEBAIKAN ....SELALU BERSAMAMU," tulis Anang.

Melihat unggahan kakak Azriel tersebut,netizen pun langsung membanjiri kolom komentar dengan mengucapkan selamat ulangtahun dan berbagai doa baik untuk Ashanty.

"Hbd bunda hebat.... bunda terhebat.... ???????? semoga slu mjd terhebat bund... muach...," ucap akun @ancilla77.

