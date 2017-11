JAKARTA - Rumah tangga Zack Lee dan Nafa Urbach memang telah berakhir di palu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 23 Oktober 2017. Kendati demikian, hubungan keduanya masih tampak baik-baik saja sebagai mantan suami istri.

Momen tersebut terlihat saat Zack Lee memberikan komentar pada foto yang diunggah Nafa Urbach di Instagram, Minggu (5/11/2017). Kala itu, Nafa tampak mengunggah foto diri dengan tubuh yang terlihat semakin langsing. "Back in shape to —�—>>>>> 5 more kg to go #semangat #dietketat💪 #moveonnafa," tulisnya.

Foto itu kemudian mendapatkan pujian dari sang mantan suami, yang mengisi kolom komentar perempuan kelahiran Magelang, Jawa Tengah tersebut. "Iya emang cantik luar biasa dia dengan hati yang sangat mulia @arzachelrahmadan," tulis lelaki kelahiran Liverpool, Inggris, itu menanggapi celotehan seorang netizen.

Selain Zack, pujian serupa juga dilontarkan penggemar dan netizen kepada ibu satu anak itu. "Cantik hatinya, lembut bicaranya, halus kelakuannya. Baik! 😍😚," tulis seorang netizen. Lainnya menambahkan, "Penampilan sekarang bagus menurut saya. Asal jangan terlalu kurus saja Mbak."

Seperti diketahui, Nafa Urbach menggugat cerai Zack Lee di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah beberapa waktu tak tinggal satu atap. Cekcok rumah tangga keduanya bahkan dikabarkan mulai terjadi sejak tahun 2016.

Zack dan Nafa yang menikah sepanjang satu dekade dikaruniai anak perempuan yang diberi nama Mikhaela Lee Juwono. Dalam perceraian tersebut, hak asuh anak jatuh ke tangan Nafa Urbach namun tak ada pembahasan terkait harta gono gini.

(SIS)