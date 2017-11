LOS ANGELES – Daisy Ridley akhirnya sudah tidak menyandang status single lagi. Seorang produser Hollywood membocorkan kabar bahwa Daisy terlibat cinta lokasi dengan rekan mainnya dalam film Murder On The Orient Express, Tom Bateman.

Daisy dan Tom dipertemukan untuk pertama kalinya dalam set film tersebut. Seiring berjalannya proses syuting, percikan cinta mulai tumbuh di antara dua bintang muda Hollywood tersebut.

“Sesuatu sepertinya telah terjadi di antara Tom dan Daisy, tapi bukan kah itu sudah jadi pemberitaan publik? Seharusnya aku bisa menutup mulutku,” kata produser bernama Judy Hofflund saat menghadiri acara red carpet premiere film tersebut.

Kendati demikian, kedua pihak masih enggan menyampaikan kebenaran dari kabar cinlok itu. Daisy memang selama ini sangat tertutup dengan kehidupan pribadinya.

Dalam wawancara bersama Vogue belum lama ini, pemeran Rey dalam Star Wars ini bahkan tak ingin membahas kisah cintanya. Saat ditanya apakah ia sedang memiliki hubungan cinta atau tidak, Daisy memilih untuk tidak membahasnya.

“Aku tidak akan menjawabnya,” kata Daisy saat itu.

Murder On The Orient Express merupakan film drama misteri adaptasi dari novel Agatha Christie. Selain menghadirkan Daisy dan Tom, dalam film ini ada juga Dame Judi Dench, Olivia Colman, Johnny Depp, dan Michelle Pfeiffer.

(SIS)