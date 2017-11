SEOUL - Kabar bahagia kembali datang dari Song Joong Ki usai menikahi Song Hye Kyo pada pada 31 Oktober 2017 kemarin. Majalah Marie Claire Korea merilis hasil pemotretan dan wawancara bersama bintang film tersebut yang dilakukan pada Oktober lalu.

Dilansir Soompi, Joong Ki mengawali kabar bahagia dengan kepuasannya terkait proyek akting terakhirnya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah film The Battleship Island dengan meraup jutaan penonton pada penayannya dan masuk layar lebar lebih dari 100 negara.

"Aku sangat bahagia. Saat aku memikirkan proyek terakhirku, aku sedikit kecewa tapi aku tidak menyesal dengan keputusan karena aku senang dan puas," ujar Joong Ki.

Selain kepuasan dalam berkarier, ia juga mengungkapkan kebahagiaan dari perjalanan asmaranya bersama Song Hye Kyo setelah terlibat cinta lokasi saat membintang drama Descendant of the Sun. Joong Ki mengatakan bahwa dirinya bahagia bisa memiliki Hye Kyo yang masuk dalam keputusan terbesar dalam hidup.

"Aku juga bahagia karena pada periode kali ini, aku telah membuat keputusan terbesar dalam hidupku sejauh ini. Aku bahagia karena aku memilikinya (Song Hye Kyo). Aku berdiri pada poin dalam hidupku yang paling menyenangkan," tambahnya.

Song Joong Ki dan Song Hye Kyo baru saja mengarungi rumah tangga selama empat hari sejak pernikahan yang digelar di Shilla Hotel, Seoul, Korea Selatan. Pesta pernikahan yang terlihat sederhana dengan terselip sentuhan budaya itu dihadiri oleh keluarga dan sahabat dekat yang datang dari kalangan selebriti.

Diantaranya yaitu Lee Kwang Soo, Park Bo Gum, Yoo Ah In, Park Hyun Sik, Park Bo Young, D.O 'EXO', Donghae 'Super Junior', Minho 'SHINee', Cha Tae Hyun, Kim Jong Kook, So Ji Sub, Hwang Jung Min dan masih banyak lagi lainnya.

(edh)