LOS ANGELES - Kabar bahagia bagi penggemar band legendaris The Beatles. Band yang hanya menyisakan dua personel tersebut, dikabarkan akan mengobati rindu penggemar melalui album Natal bertajuk  'Happy Christmas Beatle People', pada 15 Desember 2017.

Melansir Aceshowbiz, Paul McCartney dan Ringgo Starr, mengumumkan, album itu akan dirilis dalam jumlah terbatas. Menariknya, album itu dikemas bersama 16 halaman booklet bersama surat dari para fans yang dikirimkan kepada The Beatles.

Tak hanya itu, kedua personel The Beatles itu juga memasukkan tujuh buah lagu Natal yang dikumpulkan dari vynil dan flexi disc yang dirilis band itu sepanjang tahun 1963-1969. Ketujuh lagu itu di antaranya: Good King Wencless, Another Beatles Chirstmas Record, The Beatles Third Christmas Record, Pantomime Everywhere It's Christmas, Christmas Time (Is Here Again), Nowhere Man, dan The Beatles Seventh Christmas Record.

Tak hanya itu, The Beatles juga akan mengemas ulang studio album 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' pada hari yang sama dan dimasukkan dalam box set spesial Natal mereka. Peluncuran album tersebut juga menjadi tanda perayaan hari ulang tahun mereka yang ke-50.

Meski sudah tak lagi aktif karena ditinggal mati para personelnya, The Beatles masih memiliki tempat di hati para penggemarnya. Pelantun Hey Jude tersebut rutin menyapa penggemar mereka setiap tahun. Tahun lalu misalnya, grup legendaris tersebut merilis film dokumenter berjudul The Beatles : Eight Days a Week.

(SIS)