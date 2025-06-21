Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Natasha Wilona Akui Tak Punya Target Menikah usai Putus dari Verrell Bramasta

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |11:54 WIB
Natasha Wilona Akui Tak Punya Target Menikah usai Putus dari Verrell Bramasta
Natasha Wilona Tak Punya Target Menikah usai Putus dari Verrell Bramasta. (Foto: Instagram/@natashawilona12)
A
A
A

JAKARTA - Natasha Wilona mengaku, tak punya target menikah setelah asmaranya dengan Verrell Bramasta kandas pada 2019. Kini, dia memilih untuk menikmati kesendirian tanpa pasangan.

“Bagi aku, pernikahan tidak untuk ditargetkan. Terpenting, nanti bisa bertemu dengan jodoh yang tepat dan itu untuk selamanya,” ungkapnya ditemui di Senayan, Jakarta Pusat, pada 19 Juni 2025.

Natasha Wilona berkeyakinan, pernikahan adalah takdir Tuhan yang tak bisa diprediksi. Sebagai manusia, dia hanya berusaha untuk mencari pasangan hidup terbaik.

“Jadi ya pelan-pelan saja tapi pasti. Aku mohon doanya saja. Pokoknya, kalau ada kabar bahagia pasti aku kabarin. Karena aku pengin menikah dan punya anak,” ujarnya.

Natasha Wilona tak ingin terburu-buru karena menginginkan calon suami sesuai tipe suami idealnya. Dia ingin mendapat pria penyayang, pekerja keras, hingga taat agama.

