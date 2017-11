JAKARTA - Perkenalan Sandra Dewi dengan sang suami ternyata berlangsung sejak tahun 2013 bulan November. Ia pun lantas membeberkan momen romantis dengan pria yang meminangnya pada tahun lalu tersebut.

Dalam akun @sandradewi88, wanita keturunan Tionghoa, Palembang, dan Belanda ini menyebut bahwa November menjadi bulan mengesankan dalam hidupnya. Banyak momen indah yang dilaluinya di bulan tersebut, termasuk hari pernikahannya.

(Baca Juga: FOTO: Hiii, Seram! Ada Tangan Misterius di Pinggul Manohara saat Perayaan Halloween)

(Baca Juga: Adaptasi, Adam Jordan Tak Malu Belajar dari Pendatang Baru saat Comeback ke Dunia Sinetron)

"November is our favorite month..Ini foto Harvey dr tahun 2013-2017, dari awal pacaran masih 28thn sampe skrg mau jadi papa (lg flashback mukanya suami dr pertama kenal sampe skrg)," tulisnya.

"November : pertama ketemuan, jadian, nikah di katedral, nikah di Disneyland & birthdaynya Harvey.. Hello our sweet November 😍 & can’t wait for our lovely December! ❄️🎄☃️❄️⛄️❄️ #rmiscomingsoon#8monthspregnant," sambung Sandra Dewi.

(Baca Juga: Lulus dari Rising Star RCTI, Hanin Dhiya Kenalkan 2 Single Sekaligus)

(Baca Juga: Pertama Jadi Anggota Paskibraka, Mimpi Rini Mentari Terwujud)

Tak heran komentar atas kalimat indah Sanda Dewi ini berdatangan dari penggemar maupun rekannya sesama selebriti. Dalam kolom komentar, artis Prilly Latuconsina bahkan menuliskan komentar terkait ketampanan suami wanita bernama lahir Monica Nicholle Sandra Dewi Gunawan Basri tersebut.

"Ganteng bgttt," ujar Prilly serta emoji love.

Sandra Dewi kini tengah menanti proses persalinan buah cinta pertamanya dengan Harvey Moeis. Saat ini usia kandungan duta pariwisata Jakarta Barat tersebut sudah masuk bulan ke delapan.

(aln)