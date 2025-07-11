Advertisement
Justin Bieber Comeback dengan Album SWAG, Ini Daftar Lengkap Lagunya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |17:13 WIB
LOS ANGELES – Justin Bieber resmi merilis album terbarunya bertajuk SWAG pada Jumat (11/7/2025). Karya ini menjadi album ketujuh dalam karier sang musisi sekaligus menandai comeback-nya setelah vakum selama empat tahun dari industri musik.

Kembalinya suami Hailey Baldwin ini langsung disambut antusias oleh para penggemarnya, Belieber. Album SWAG memuat total 20 lagu yang kini sudah bisa dinikmati di berbagai platform streaming digital.

Menariknya, Bieber tidak sendirian dalam menggarap proyek ini. Ia menggandeng sejumlah musisi kulit hitam seperti Gunna, Druski, Dijon, Lil B, Sexyy Red, Cash Cobain, hingga Eddie Benjamin. Kolaborasi ini memberikan warna baru dan memperkuat akar musik R&B yang menjadi ciri khas Bieber sejak awal kariernya.

Mengutip laporan Billboard, proses produksi album ini turut melibatkan Harv, Carter Lang, dan Eddie Benjamin. Secara musikal, SWAG mengusung pendekatan R&B yang lebih eksperimental, dengan eksplorasi instrumen dan nuansa produksi yang berbeda dari rilisan sebelumnya.

