JAKARTA - Insiden pembatalan konser tur Asia dari Ed Sheeran di sejumlah negara termasuk Indonesia masih membekas di hati penggemarnya. Salah satunya adalah Anda Khalida.

Runner Up Rising Star Indonesia musim kedua tersebut mengaku telah merencanakan akan menyaksikan konser pelantun Shape of You itu pada 9 November 2017 di Indonesia Convention Exhibition, BSD, Tangerang, Indonesia.

"Suka sih sama lagunya. Sedih sih (batal). Karena kemarin sempat ada rencana mau nonton Ed Sheeran tapi ya gimana ya. Mudah-mudahan bisa suatu saat nanti," ujar Anda di redaksi Okezone, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Jumat (3/11/2017).

Mengingat kondisi fisik Ed yang sedang sakit patah tulang lengan pasca bermain sepeda dan membuatnya membatalkan beberapa tur, menarik perhatian gadis berusia 20 tahun ini. Ia memberikan gambaran jika insiden Ed terjadi pada dirinya.

Menurutnya, seorang penyanyi sekaligus gitaris harus bertanggung jawab dengan jadwal panggungnya jika masih bisa bernyanyi. Ia akan memilih untuk mencari pemain gitar pengganti untuk mengiringinya.

"Kalau menurutku sih aku milih lanjut karena waktu udah ditetapin dan fans udah seneng mau dateng. Tapi itu kan tanggung jawab kita, mau kita sakit tapi harus tetap tampil di hadapan mereka. Dan fans kita juga tahu lah kalau kita lagi sakit. Kita bisa bawa orang lain mungkin buat main instrumennya atau buat gimana-gimana," jelasnya.

Di samping itu, Anda saat ini tengah dalam masa promosi single perdananya berjudul Diantara Dua Hati. Lagu ciptaan Badai eks-Kerispatih tersebut menceritakan tentang seorang perempuan yang menjadi pelampiasan oleh kekasih lantaran belum bisa move on dari sang mantan.

(fid)