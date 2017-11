JAKARTA - Kim Kardashian masuk dalam Forbes sebagai salah satu aktris tersukses di dunia. Beberapa bisnis memang menjadi bagian tak terpisahkan wanita berusia 37 tahun ini.

Kali ini Kim Kardashian berada di urutan ke-33. Ia pun tak sungkan membocorkan kunci sukses dalam hidup dan bisnis.

Bagi Kim Kardashian, kebaikan dan upaya memberikan orang lain semangat adala hal dasar yang harus dimilikinya. Dengan demikian, ia tak akan merasa khawatir dan kehidupan juga aktivitas yang dijalaninya akan berjalan dengan mudah.

"Saya hanya ingin menjadi orang baik dalam hidup. Dalam hal bisnis, kelilingi diri anda dengan orang-orang yang baik yang punya motivasi seperti anda, dan orang-orang yang menginspirasi anda. Saya pikir itu sangat penting, sekaligus untuk menginspirasi," ungkap Kim ketika wawancara untuk Keeping Up With The Kardashians S14 dalam rilis yang diterima Okezone.

Sementara itu soal masuk dalam daftar Forbes, Kim Kardashian pun belum merasa puas. Baginya masih banyak hal yang wajib ia lakukan dan berasal dari dalam dirinya sendiri.

Dalam kesempatan yang sama, wanita kelahiran California tersebut berpesan untuk tidak mudah menyerah. Baginya kerja keras adalah kunci menuju kesuksesan hidup di semua bidang.

"Untuk benar-benar memperhatikan semua angka dan jangan pernah membiarkan seseorang melakukan sesuatu untuk anda. Anda harus memulai dengan melakukan semuanya sendiri. Benar-benar memperhatikan dan bekerja keras. Jangan mudah menyerah," tutupnya.

