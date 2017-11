JAKARTA – Bukan Nikita Mirzani namanya jika tidak berhubungan dengan kata seksi. Aktris sekaligus presenter tersebut lagi-lagi mengunggah pose seksi dirinya di akun Instagram.

Dengan latar belakang gelap, Niki tampil menggoda tanpa mengenakan baju dan tanpa bra. Ia hanya berdiri sambil menutupi payudaranya dengan menggunakan kedua tangannya di foto tersebut.

Baca juga: Foto Saiful Jamil Berpeluk Mesra dengan Risma Beredar, Netizen: CLBK Neh

Rambut sebahu milik Niki dibiarkan terurai begitu saja. Meski foto tersebut menggunakan filter gelap, kulit mulus Niki tetap terlihat dengan beberapa detail seperti tato besar yang ada di punggungnya.

Berbeda dengan sebelum-sebelumnya, unggahan kali ini tidak bisa dikomentari oleh warganet. Pasalnya, Niki dengan sengaja mematikan fitur komentar dalam fotonya.

Baca juga: Selena Gomez Dinobatkan Sebagai Billboard's 2017 Woman of the Year

Ia pun hanya mencantumkan keterangan dengan menggunakan Bahasa Inggris yang mengatakan bahwa seberapa besar sebuah masalah tergantung dari bagaimana kita melihatnya.

Baca juga: Kembali Main Gitar, Suara Dian Sastro Bikin Adem

“The problem is always there, but how big a problem it depends on how you see it,” tulis Niki.

(SIS)