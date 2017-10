LOS ANGELES – Sepertinya Khole Kardashian dan Tristan Thompson sangat menikmati pesta Halloween-nya. Pada Senin 31 Oktober malam kemarin, bintang Keeping Up With the Kardashian tersebut mengunggah suasana pesta yang menyeramkan.

Baca juga: Gelar Pernikahan di Candi Borobudur, Vicky Shu Keluarkan Dana Fantastis?

Para fansnya segera menyadari bahwa Khole dan pemain basket Cleveland Cavallers tersebut memutuskan untuk berpakaian kembar seperti Khaleesi dan Khal Drogo dari Game of Thrones.

“Kau tampan,” ungkap Khole kepada Tristan dan kemudian ia menuliskan “Itu ayah,” dalam video singkat tersebut.

Pasangan ini kemudian langsung bercumbu. Beberapa pengikut juga tak dapat menahan diri untuk tidak menemukan benjolan bayi Khole saat dalam video pesta Halloween itu.

Sebagai informasi, ini bukan kostum Halloween pertama tahun ini yang pernah disaksikan di showcase Kardashian musim ini. sebenarnya, Kim Kardashian telah membuat penggemar berdecak kagum dengan kostumnya yang terinspirasi oleh penyanyi favoritnya.

Baca juga: Wujudkan Wedding Dream Jadi Alasan Vicky Shu Gelar Pernikahan di Candi Borobudur

Pada Jumat malam, pengusaha tersebut bergabung dengan BFF Jonathan Cheban untuk berpakaian seperti almarhum Sonny Bono dan Cher pada pesta Halloween Casamigos 201.

Kemudian pada akhir pekan, Kim kembali menciptakan penampilan seperti Aaliyah serta Madonna di Oscar 1991. Demikian dinukil dari E! News, Selasa (31/10/2017).

(edi)