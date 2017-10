SEOUL - Hari yang ditunggu oleh Song Joong Ki dan Song Hye Kyo. Keduanya akan meresmikan hubungan dalam ikatan pernikahan. Tentunya hari ini menjadi hari yang membuat mereka gugup sekaligus bahagia.

Dilansir Sindonews, Song Joong Ki memiliki cara sendiri untuk menghadapi pesta pernikahan yang berlangsung hari ini. Maklum, banyak mitos mengatakan setiap pasangan pengantin yang akan menikah akan memiliki kendala berbeda.

Salah satu cara yang dilakukan Song Joong Ki untuk meredam masalah tersebut dengan cara mengontrol emosi di depan calon istrinya, Song Hye Kyo.

"Aku akan mencoba menjadi orang yang lebih baik lagi di depan semua orang, termasuk calon istriku, Song Hye Kyo," kata pria kelahiran Daejeon, 32 tahun itu seperti dilansir Kdramabuzz.

Song Joong Ki juga mengungkap dirinya akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bahkan setelah dirinya menikah. Kepribadian inilah yang membuat Hye Kyo memilih Joong ki sebagai pasangan hidupnya.

Selama berpacaran, mereka pun dikenal sebagai Song Song Couple. Pada pernikahannya sore nanti, keduanya sepakat memilih konsep outdoor dengan dominasi warna putih sebagai konsep pesta pernikahan.

Untuk menjawab rasa penasaran fans akan pernikahannya yang digelar tertutup, baru-baru ini Hotel Shilla merilis video yang memperlihatkan konsep outdoor yang mereka usung untuk pernikahan Joong Kid an Hye Kyo.

Ruangan ditata dengan dominasi warna putih yang telah dipilih Joong Ki dan Hye Kyo. Mereka memilih putih karena warna itu melambangkan kesucian. Selain itu, terlihat juga sejumlah instrumen musik, seperti piano, di ruangan tersebut.

Sementara, sederet selebritis akan hadir menyaksikan hari bersejarah Song Joong Ki dan Song Hye Kyo, antara lain Park Bo Gum yang tak lain juniornya, Cha Tae Hyun yang merupakan aktor senior Song Joong Ki dan Song Hye Kyo. Selain itu, Cha dan Joong Ki di bawah bendera Blossom Entertainment.

Ada juga Lee Kwang Soo, aktor sekaligus komedian ini telah resmi dikonfirmasi akan datang ke pernikahan Song Song Couple. Anggota Running Man ini telah menganggap Joong Ki sebagai saudaranya sendiri.

Selain itu, Jo In Sung. Dia merupakan sosok penting bagi Song Joong Ki dan Song Hye Kyo. Berkat Jo In Sung, Song Joong Ki mendapatkan Hye Kyo. Maklum, In Sung mengaku dirinya adalah mak comblang dari kedua pasangan yang bermain di Descendants of The Sun (DOTS).

(aln)