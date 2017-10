LOS ANGELES – Mark Hamill akhirnya mengungkapkan alasan utama dirinya mau kembali lagi ke dunia Star Wars. Pemeran Luke Skywalker ini mengatakan bahwa Harrison Ford adalah alasan mengapa ia bersedia untuk kembali.

(Baca Juga: FOTO: Makin Dekat, Liburan Daffa Wardhana dan Chesea Islan Viral)

(Baca Juga: Ternyata Vicky Shu Dapat Panggilan Pemeriksaan First Travel saat Gelar Pesta Pernikahan)

Mark akhirnya menyetujui tawaran untuk kembali setelah mengetahui bahwa Harrison pun bersedia untuk memerankan kembali Han Solo.

“Aku hanya terlalu takut. Aku pikir, mengapa harus mengacaukannya? Ide untuk memasukkan petir ke dalam botol dua kali sangat jauh berbeda,” kata Mark seperti dilansir NME, Selasa (31/10/2017).

Para penggemar original Star Wars memang ingin melihat penampilan Mark, Harrison Ford, dan Carrie Fisher saat Disney mengakuisisi Lucasfilm dan berencana membuat trilogi baru Star Wars. Ketiganya pun akhirnya dimunculkan dalam Star Wars: The Force Awakens.

Mark pun menyadari bahwa para penggemar ingin sekali melihat aksinya di layar lebar sebagai Luke. Ia tak ingin membuat kecewa para penggemar dengan menolak tawaran bermain dalam film baru Star Wars.

“Dapat kalian bayangkan bagaimana jika aku adalah satu-satunya orang yang mengatakan tidak? Aku akan menjadi orang yang paling dibenci di dunia,” lanjutnya.

(Baca Juga: Mengenal Country Route 91 Harvest, Festival Musik yang Memakan Korban 58 Jiwa Akibat Penembakan)

(Baca Juga: Tegas, Marcella Zalianty Hindari Anak dari Media Sosial dan Internet)

Comeback Mark Hamill dalam Star Wars akan ditandai pada film selanjutnya, Star Wars: The Last Jedi. Dari trailer yang sudah diluncurkan, Mark terlihat mengambil banyak porsi tidak seperti saat dalam The Force Awakens.

Star Wars: The Last Jedi sendiri baru akan keluar pada 19 Desember 2017. Film ini akan terasa sangat spesial karena berisi penampilan terakhir Carrie Fisher sebagai Princess Leia dalam franchise Star Wars.

(edi)