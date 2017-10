JAKARTA - Cuitan terbaru aktor peran Kevin Julio di Twitter tengah menyita perhatian publik. Bintang sinetron ini tampak melontarkan sindiran pedas terhadap selebriti pendatang baru di dunia seni peran.

Baca Juga: Untuk Sekarang, Marini Zumarnis Belum Siap Jadi Mertua Chelsea Islan

Kevin menilai zaman sekarang sangat mudah bagi orang berwajah tampan maupun cantik untuk meraih popularitas. Padahal, jika menengok beberapa tahun silam, pemuda 24 tahun ini mengklaim orang-orang terpilih adalah mereka yang berbakat.



"Jaman sekarang enak yak modal cakep doang dipoles dikit booming. Enggak usah liat karya langsung famous. Kita-kita yang kerja belasan tahun sampe berakdarah bos," katanya baru-baru ini.





Kendati demikian, ia tetap bersyukur lantaran masih banyak fans yang tetap mendukung dirinya meski sudah berakting lebih dari sedekade. Maklum, Kevin sendiri sebenarnya lebih senang dihargai lewat karya yang telah dihasilkan ketimbang dipuja gara-gara berwajah tampan.



"And too much fake people. But i'm so thankful, buat orang-orang yang bisa support saya pure dari hasil karya saya sendiri dari kecil sampai detik ini. God bless," sambungnya.



Tidak menunggu lama bagi para netizen untuk memberikan taggapan terhadap postingan Kevin. Kebanyakan dari mereka meminta kepada sang aktor untuk bersikap lebih bijak. Pasalnya untuk urusan rezeki sejatinya sudah diatur oleh Sang Pecipta.



"Woles aja si, rejeki kan udah ada yang ngatur," komentar @arman_jalizar.



"Syukuri. Setiap orang punya jalan berbeda-beda," timpal @Risya_sr.



"Yang berjuang akan bertahan lama kak. Tenang aja," tambah @EBSantosoo.



Hanya masih ada beberapa netizen yang setuju dengan pendapat Kevin. Salah satu dari mereka menilai untuk menjadi terkenal memang cukup mudah. Selain berparas menawan, modal sensasi juga poin yang tak boleh terlewatkan.



"Setuju ka modal zaman sekarang mah yang penting cakep sama sensasi digedein sama famous. Tapi karya NOL kualitas enggak ada. Kayak gitu yang dipuja-puja sekarang," ujar @anitabda26.





Sementara itu, Kevin sendiri memulai karier akting sebagai aktor cilik. Ia berperan di sebuah sinetron Intan pada 2006. Kemudian terpilih membintangi seriel Heart Series setahun kemudian. Semenjak itulah, ia tak pernah absen berakting di layar kaca.

(edi)