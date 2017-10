SEOUL - Ajang penghargaan bagi insan perfilman bergengsi di Korea Selatan kembali digelar. Acara bertajuk Daejong Film Awards ke-54 itu baru saja berakhir setelah dihelat secara mewah di Pusat Pertunjukan Seni Sejong, Seoul pada Rabu 25 Oktober 2017.

Digagas oleh Motion Pictures Association of Korea, ajang tahunan ini mempersembahkan 19 kategori penghargaan. Terhitung, film Anarchist from Colony sukses besar dalam ajang kali ini dengan menyambet lima buah piala.



Kemudian disusul oleh film The King yang memboyong pulang empat penghargaan termasuk Best Supporting Actor dan Actress, Best Screenplay dan Best Editing.



Sempat didaulat sebagai film yang paling laris dengan penonton terbanyak, Taxi Driver nyatanya harus puas dengan membawa satu buah trofi kemenangan sebagai Best Film.

Lebih lanjut, berikut daftar lengkap para pemenang Daejong Film Awards ke-54 dilansir Soompi.



Best Film – A Taxi Driver

Best Director – Lee Joon Ik (Anarchist from Colony)

Best Actor – Sol Kyung Gu (The Merciless)

Best Actress – Choi Hee Seo (Anarchist from Colony)

Best Supporting Actor – Bae Sung Woo (The King)

Best Supporting Actress – Kim So Jin (The King)

Best New Director – Uhm Tae Hwa (Vanishing Time: A Boy Who Returned)

Best New Actor – Park Seo Joon (Midnight Runners)

Best New Actress – Choi Hee Seo (Anarchist from Colony)

Lifetime Achievement Award – Kim Young Ae (Passed Away Earlier This Year)

Best Costume Design – Shim Hyun Seob (Anarchist from Colony)

Best Art Direction – Lee Jae Sung (Anarchist from Colony)

Best Screenplay – Han Jae Rim (The King)

Best Sound Effects – Dal Pa Ran (Vanishing Time: A Boy Who Returned)

Best Editing – Shin Min Kyung (The King)

Best Lighting – Kim Jae Geun (Prison)

Best Planning – Choi Ki Seob, Park Eun Kyung (A Taxi Driver)

Best Cinematography – Park Jung Hoon (The Villainess)

Technical Award – Jung Do Ahn, Yoon Hyung Tae (The Villainess)









(edi)