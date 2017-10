SEOUL – Rain dipastikan akan meramaikan persaingan di industri musik Korea pada Desember 2017. Pasalnya, Rain telah mengonfirmasi akan comeback dengan sebuah mini album pada akhir tahun 2017 ini.

Rain Company selaku agensi yang menaungi suami Kim Tae Hee itu mengatakan jika saat ini Rain tengah sibuk mempersiapkan mini albumnya. Untuk memastikan mini album pertama yang dirilis dalam tiga tahun itu tak mengecewakan, Rain menggandeng produser dari Brand New Music, Taewan yang dulu berkerja dengannya di album “Rainism”.

“Rain sedang merencanakan untuk merilis sebuah mini album pada Desember nanti. Ini akan menjadi mini album pertamanya dalam tiga tahun sejak ‘Rain Effect Special Edition’ di 2014. (Mini album) ini tidak termasuk single-single yang dirilis. Dia sedang bekerja keras untuk comeback ini,” ujar juru bicara Rain Company seperti diberitakan oleh Allkpop, Kamis (26/10/2017).

Lewat album baru ini, Rain akan memperlihatkan suara dan gerakan-gerakan koreografi khasnya. Lagu-lagu di album ini akan mengusung genre hip hop dengan penampilan lebih powerful dibanding lagu-lagu sebelumnya seperti How to Avoid the Sun, I’m Coming, dan It’s Raining.

Pengumuman akan comeback-nya Rain dengan mini album ini diungkap hanya sehari setelah Kim Tae Hee melahirkan anak pertama mereka. Pada Rabu 25 Oktober, Rain mengumumkan jika sang istri telah melahirkan anak mereka yang berjenis kelamin perempuan.

Dengan kelahiran sang putri dan setelah istirahat lama sejak menikah dengan Kim Tae Hee, Rain tampaknya menyibukkan diri dengan berbagai proyek. Tak hanya merilis mini album, Rain juga comeback ke layar kaca dengan menjadi mentor program The Unit.

The Unit merupakan program baru KBS yang akan melibatkan idol-idol yang telah debut di industri K-POP. Dalam ajang ini, idol-idol tersebut akan diduetkan dan penonton dapat memilih duet mana yang terbaik.

Sejumlah idol dari grup-grup baru telah mengonfirmasi untuk ambil bagian dalam The Unit. Nari dan Jiae dari Wassup, Brave Girls, Serri dan Woohee ‘Dal Shabet’, SNUPER, MR.MR, TopSecret, serta Yebin dan Somyi ‘DIA’ adalah beberapa nama yang akan meramaikan panggung The Unit.

