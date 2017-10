LOS ANGELES – Pertengahan November nanti, Taylor Swift akan merilis album studio terbarunya yang berjudul “Reputation”. Beberapa fans beruntung telah mendapat kesempatan untuk mendengarkan semua lagu di album tersebut.

Tak hanya fans beruntung, Selena Gomez ternyata juga sudah mendengarkan lagu-lagu di “Reputation”. Sama seperti komentar fans-fans beruntung yang sudah mendengar lagu-lagu di album itu, Selena juga menilai “Reputation” menawarkan musik yang luar biasa.

“Apakah kau mengharap kurang dari itu? (Album) ini sangat menginspirasi. Keren sekali mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang menginspirasi dan mengubah cara mereka mendikte apa yang mereka suka, entah itu akting atau musik. Dan dia (Taylor) adalah satu dari orang-orang yang akan terus melakukan itu,” kata Selena seperti dilansir MTV, Kamis (26/10/2017).

Selena mengatakan jika Taylor telah secara pribadi memperdengarkan isi album “Reputation” padanya. Setelah mendengarkan lagu-lagu tersebut, kekasih The Weeknd ini mengaku makin jatuh cinta dengan cara bermusik sang sahabat.

“Yeah, tentu saja. Aku jelas sangat mencintainya dan aku ingin dia melakukan apa yang dia lakukan. Dia mengagumkan dan ini adalah semua hal yang kalian inginkan dan lebih dari itu. Jadi, aku sangat bangga dan jelas fans besarnya,” sambung Selena.

Sementara itu, “Reputation” merupakan album baru Taylor yang akan dirilis 10 November. Album ini berisi 15 lagu baru. Tiga dari 15 lagu itu telah dirilis, yakni Look What You Made Me Do, ... Ready for It? dan Gorgeous.

Pada Kamis (26/10/2017) malam waktu setempat, Taylor akan merilis video klip untuk ... Ready for It? Dari teaser yang dirilis, fans melihat adanya persamaan antara penampilan Taylor di video klip dengan potongan film Ghost in the Shell dan Blade Runner.

Dalam video berdurasi 15 detik itu, Taylor juga tampil telanjang dengan sejumlah garis cahaya yang muncul di tubuh indahnya. Ini menjadi pertama kalinya kekasih Joe Alwyn tersebut telanjang dalam video klip.

Penyanyi 28 tahun itu juga telah selesai melakukan syuting video klip salah satu lagunya di London. Kabarnya, Taylor menggunakan tempat-tempat yang biasanya ia kunjungi untuk kencan dengan Joe Alwyn sebagai lokasi syuting video klipnya ini.

