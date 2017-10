LOS ANGELES - Penyanyi Sam Smith mengungkap bagaimana kehidupan masa lalunya dalam wawancara terbaru. Secara terus terang, pelantun Stay With Me ini mengaku telah mengoleksi banyak sepatu high heels di kediamannya ketika remaja.

(Baca Juga: Salut! Hargai Budaya Lokal, Peserta Laki-Laki & Perempuan Street Audition Grab Indonesian Idol 2017 di Aceh Dipisah)

(Baca Juga: Keren! Pekanbaru Jadi Kota Paling Diminati Peserta Street Audition dari Grab Indonesia untuk Indonesian Idol 2017)



Pernyataan tersebut disampaikan oleh Smith menyusul dengan rencana comebacknya lewat album terbaru berjudul The Thrill of It All pda 3 November 2017.



"Saya suka heels, saya punya banyak heels di rumah. Orang juga tidak tahu ini, tapi saat berusia 17 tahun saya ingat terobsesi dengan Boy George. Lalu ada satu momen dalam hidup saya dimana saya tidak memiliki pakaian pria," ujarnya blak-blakan sebagaimana dilansir dari Aceshowbiz.



Tidak hanya sampai di sini, pria 25 tahun ini pun rupanya dulu lebih suka memoles wajah dengan riasan ketika hendak berangkat sekolah. Smith tidak membantah bahwa kala itu tingkah lakunya justru seperti remaja perempuan ketimbang laki-laki.



"Saya akan memakai make up penuh setiap hari di sekolah, bulu mata dan legging. Saya tidak tahu apa namanya, tapi saya merasa seperti seorang wanita," sambungnya.



Kendati demikian, peraih piala Grammy Awards ini lega masih banyak orang yang menghargai keputusannya meski tampil bergaya seperti wanita.



"Saya banyak yang mengolok-olok, tapi ada juga orang yang menghormati saya meski saya berpenampilan seperti itu," imbuhnya.



Ketika mengawali debutnya sebagai penyanyi profesional, Smith sejatinya sempat khawatir dengan status gay yang disandang. Pasalnya, ia justru berharap disoroti lewat karya-karya yang dihasilkan daripada kontroversi kehidupan pribadinya.



"Saya ingat, diawal karier saya disebut penyanyi gay. Dan saya tidak menginginkan itu. Saya ingin dilihat sebagai penyanyi sebelum orang berbicara tentang kehidupan pribadi saya," terang Smith.



"Dan sekarang sudah berubah. Saya telah berubah. Saya sadar bahwa mungkin saya tidak keberatan dengan gelar itu," tambahnya lantas tertawa.

(Baca Juga: Dapat Action Figure dari Karet Sandal Jepit, Mark Ruffalo: Ini Sangat Kreatif)

(Baca Juga: Sejak Kecil, Enda 'Ungu' Gunakan Ramuan Herbal demi Kebugaran)



Sekadar diketahui, Smith sendiri belum lama ini tertangkap kamera berbagi ciuman mesra dengan aktor 13 Reasons Why, Brandin Flynn. Keduanya pun kini dikabarkan tengah menjalin asmara sebagai sepasang kekasih.







(edi)