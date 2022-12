JAKARTA - Penyanyi Sam Smith kian lama kian berani berpenampilan nyentrik. Kali ini, gaya pria asal Inggris itu jadi sorotan ketika manggung membawakan lagu Unholy.

Sam melalui akun TikTok, membagikan cuplikan videonya ketika manggung menggunakan jumpsuit berwarna silver yang mengkilat dipadukan dengan sepatu hitam. Terlihat juga anting panjang di bagian telinga kirinya dan aksesoris kalung.

Ia begitu percaya diri bernyanyi di hadapan banyak penonton dalam acara yang digelar sebuah stasiun radio Inggris. Seolah suaranya menghipnotis para penonton dengan lagu yang viral di platform TikTok itu.

Video yang sudah disaksikakn lebih dari 32 juta itu menuai beragam komentar. Termasuk juga komentar kocak para warganet Indonesia yang fokus dengan penampilan eksentrik sang penyanyi.

"Duh teteh meuni bling-bling," komentar netizen.

"Umi bling-bling banget," komentar netizen.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Banyak juga warganet asing yang memberikan pujian kepada Sam. Penampilan yang seolah menunjukkan jati dirinya itu mendapatkan dukungan.

"Love your voice. don't care what you wanna wear, just keep singing (Suka suaramu. Tak peduli apa yang kamu pakai, teruslah bernyanyi)," komentar netizen.

"Kamu terlihat bagus dengan jumpsuit itu," komentar netizen lainnya.

Belakangan, Sam Smith memang menunjukkan transformasi berpenampilannya. Pemilik nama lengkap Samuel Frederick Smith mulai memperlihatkan sisi feminin dari segi fashion setelah putus dari kekasih prianya, Brandon Flynn pada 2018.

Sam Smith mulai sering merias wajah hingga menggunakan aksesoris. Pada tahun 2019, Sam Smith pertama kalinya mengenakan heels di sebuah ajang penghargaan bergengsi.