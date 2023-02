LONDON - Penyanyi Hollywood, Sam Smith turut menghadiri acara ajang penghargaan BRIT Awards 2023. Acara tersebut beelangsung di The O2 arena, Peninsula Square, London, Inggris, Minggu (12/2/23) waktu setempat.

Pelantun ‘Unholy’ ini kembali tampil nyentrik di ajang penghargaan tersebut. Nampak penyanyi 30 tahun itu mengenakan gaun unik berwarna hitam, lengkap dengan sepatu heels dan sarung tangan berwarna senada.

Gaun tersebut memiliki bentuk yang menggelembung di bagian kaki dan tangan, hingga membuat bentuk tubuh Smith seperti sebuah balon. Gaun berbahan latex itu juga mengkilap dan semakin membuatnya terlihat unik.

Harri, desainer di balik gaun Sam Smith pun menceritakan inspirasinya membuat baju tersebut. Menurutnya, gaun itu tercipta dari sosok Smith yang kerap mendapat "komentar kebencian" baru-baru ini di media sosial.

Hal itu membuat Harri ingin menampilkan sesuatu yang berbeda dan belum pernah dikenakan Sam Smith.

"Sam mendapat banyak komentar kebencian baru-baru ini setelah 'Unholy' tentang citra tubuh," kata Harri, dilansir People, Minggu (12/2/23).

“Ini adalah cara saya merayakan bentuk alami [mereka] dan keindahan menjadi diri sendiri. Saya ingin membuat gambar yang orang belum pernah lihat tentang Sam,” sambung Harri.

Sebelumnya, Sam Smith juga tampil nyentrik saat menghadiri acara Grammy Awards 2023. Smith datang dengan gaun berwarna merah menyala dan berpakaian layaknya iblis, lengkap dengan tongkat dan topi bertanduk.

Sementara itu, Sam Smith turut masuk dua nominasi dalam acara BRIT Awards 2023. Ia masuk untuk kategori Song of The Year untuk Lagu Unholy dan Best Pop/R&B Act.