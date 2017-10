LOS ANGELES – Oktober memang identik dengan Halloween. Semakin dekat dengan perayaan Halloween, film-film bergenre horor makin berjaya di box office. Terbukti dengan berkuasanya Tyler Perry’s Boo 2! A Madea Halloween di puncak box office Amerika edisi 20-22 Oktober 2017.

Film yang diarahkan sekaligus dibintangi oleh Tyler Perry itu menguasai box office dengan pendapatan USD21,6 juta. Angka ini memang lebih rendah jika dibanding dengan pendapatan film pertama di pekan perdananya yang menyentuh USD28,5 juta.

BACA JUGA: Duh! Nafa Urbach Absen di Sidang Pembacaan Putusan Perceraian

Walau performa Boo 2 di pekan pertama tak sebaik film sebelumnya, namun pihak Lionsgate tak menunjukkan kekecewaan. Sebaliknya, mereka menyebut Boo 2 sudah melewati ekspektasi awal mereka.

“Sebagai film sekuel, penampilannya lebih tinggi dari ekspektasi kami,” ujar David Spitz, kepala distribusi domestik Lionsgate seperti diberitakan oleh New York Daily News, Senin (23/10/2017).

Sementara itu, Tyler Perry’s Boo 2! A Madea Halloween menjadi satu dari empat pendatang baru box office Amerika yang berhasil masuk ke top 10. Selain Boo 2, ada juga Geostorm, Only The Brave, dan The Snowman.

Geostorm berhasil duduk di posisi runner up dengan penghasilan USD13,3 juta. Sedangkan Only the Brave dan The Snowman secara berturut-turut menduduki peringkat 5 dan 8 dengan pendapatan masing-masing USD6 juta dan USD3,4 juta.

BACA JUGA: Belum Dikaruniai Momongan, Dewi Sandra Merasa Tetap Bahagia

Melengkapi daftar top 5 pekan ini ada Happy Death Day dan Blade Runner 2049. Dua pemuncak box office pekan lalu itu harus rela melorot ke posisi 3 dan 4 dengan penghasilan USD9,3 juta serta USD7,1 juta.

Berikut adalah daftar 10 besar box office Amerika pekan ini seperti dilansir Box Office Mojo:

1. Tyler Perry’s Boo 2! A Madea Halloween – USD21,6 juta

2. Geostorm – USD13,3 juta

3. Happy Death Day – USD9,3 juta

4. Blade Runner 2049 – USD7,1 juta

5. Only the Brave – USD6 juta

6. The Foreigner – USD5,4 juta

7. IT – USD3,5 juta

8. The Snowman – USD3,4 juta

9. American Made – USD3,1 juta

10. Kingsman: The Golden Circle – USD3 juta

(FHM)