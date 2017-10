LOS ANGELES – Linkin Park baru saja mengumumkan akan menggelar konser penuh bintang untuk menghormati mendiang Chester Bennington. Uniknya, konser ini akan digelar secara livestream agar bias dinikmati oleh semua orang.

Dengan tajuk “Linkin Park and Friends Celebrate Life in Honor of Chester Bennington”, acara streaming akan digelar langsung di laman Youtube resmi milik Linkin Park. Acara ini akan berlangsung pada hari Jumat 27 Oktober pukul 19:45 WIB.

Selain akan menampilkan para personel lain yang masih hidup, acara ini juga akan diramaikan oleh Blink-182, Jonathan Davis dari Korn, Kelly dari Machine Gun, Daron Malakian dari System of a Down, Shavo Odadjian dan John Dolmayan, Kiiara dan personel Avenged Sevenfold, Yellowcard dan Bring Me the Horizon.

Ini merupakan penampilan perdana para personel Linkin Park sejak kematian Chester pada tanggal 20 Juli lalu.

Dalam wawancara terbarunya, Mike Shinoda mengungkapkan bahwa personel lain merasakan sedikit rasa takut untuk kembali tampil di atas panggung setelah Chester meninggal. Namun ia memastikan bahwa acara nanti akan menjadi sebuah acara yang lepas dan menarik untuk disimak.

“Aku tahu bahwa untuk beberapa personel di dalam band, kembali ke atas panggung lebih menakutkan dari yang lainnya. Namun aku akan mengatakan itu untuk kita semua, ini tentu saja adalah hal yang ingin kami lakukan. Rasanya ini adalah cara terbaik untuk merayakan Chester,” kata Mike seperti dilansir Rollingstone, Senin (23/10/2017).

Mike juga mengungkapkan bahwa produser mereka, Rick Rubin, mendorong agar Linkin Park segera tampil kembali di atas panggung. Rubin ingin mereka tak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan karena Chester meninggal.

