JAKARTA - Aktris Laudya Cynthia Bella dan sang suami, Engku Emran, akhirnya kembali ke Tanah Air. Hal itu diketahui dari unggahan Emran melalui akun Instagram pribadinya, @iamkumbre.ย

Dalam unggahannya, lelaki asal Malaysia itu tampak tengah menikmati kopi hangat bersama sang istri, sambil menyelipkan caption: "Call me whatever. My Coffee always tastes better with you. #hellojakarta. (Panggil aku apa saja. Kopiku akan selalu terasa lebih baik bersamamu. #helljakarta)."

Unggahan itu menarik, karena di gelas karton kopi milik Emran, petugas warung kopi franchise asal Amerika itu menulis namanya dengan 'Pak Imbran'. Melihat unggahan itu, netizen langsung heboh dengan keberadaan keduanya di Jakarta.

Beberapa netizen sibuk berkomentar tentang faktor kesalahan dalam penulisan nama Emran tersebut. "Ini pasti barista-nya orang Jawa. Emran jadi Pak Imbran ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜ @iamkumbre," tulis seorang netizen.

Sementara lainnya menyambut kedatangan pasangan itu ke Jakarta dan berspekulasi tentang kemungkinan perhelatan resepsi pernikahan Bella dan Emran di Indonesia. "Di Jakarta sist @ithadq @yanni_majid. Pantengin infotainment ๐Ÿ˜๐Ÿ˜‚," tulis pemilik akun @aryani_dina.

Mengenai rencana resepsi pernikahan itu memang cukup bisa memancing rasa penasaran publik. Pasalnya, setelah Emran resmi menikahi Bella di Malaysia, pada 8 September 2017, sempat tersiar kabar keduanya akan kembali menggelar resepsi pernikahan di Bandung atau Jakarta.

Rencana resepsi pernikahan itu sebenarnya pertama kali dibocorkan oleh sang sahabat, Shireen Sungkar kepada awak media. Namun hingga saat ini, personel Bukan Bintang Biasa itu dan sang suami belum memberikan kepastian terkait hal tersebut.ย

(SIS)