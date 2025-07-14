Bulan Depan, BigHit akan Debutkan Boy Group Baru Penerus BTS dan TXT

SEOUL - BigHit Music akan mendebutkan boy group baru, pada bulan depan. Grup yang terdiri dari lima personel berusia remaja itu akan menjadi grup baru BigHit setelah BTS dan TXT.

“Keonho, Martin, Juhoon, James, dan Seonghyeon rencananya akan merilis karya debut mereka pada 18 Agustus 2025,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Senin (14/7/2025).

BigHit Music mendefinisikan grup baru tersebut sebagai ‘kru creator muda’ yang akan menciptakan sendiri musik, koreografi, dan video klip mereka dengan ide yang unik dan segar.

“Kelima personel grup ini akan berkolaborasi sebagai ‘co-creator’ dan memamerkan kemampuan mereka dalam berbagai bidang, termasuk menciptakan lagu, menulis lirik, performance, hingga videografi,” imbuh agensi itu.

BigHit Music juga membocorkan bahwa kelima personel boy group baru tersebut telah berpartisipasi dalam menciptakan musik dan koreografer untuk artis-artis HYBE.