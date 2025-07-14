Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Bulan Depan, BigHit akan Debutkan Boy Group Baru Penerus BTS dan TXT 

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |12:05 WIB
Bulan Depan, BigHit akan Debutkan Boy Group Baru Penerus BTS dan TXT 
Bulan Depan, BigHit akan Debutkan Boy Group Baru Penerus BTS dan TXT. (Foto: BIgHit Music)
A
A
A

SEOUL - BigHit Music akan mendebutkan boy group baru, pada bulan depan. Grup yang terdiri dari lima personel berusia remaja itu akan menjadi grup baru BigHit setelah BTS dan TXT. 

“Keonho, Martin, Juhoon, James, dan Seonghyeon rencananya akan merilis karya debut mereka pada 18 Agustus 2025,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Senin (14/7/2025).

BigHit Music mendefinisikan grup baru tersebut sebagai ‘kru creator muda’ yang akan menciptakan sendiri musik, koreografi, dan video klip mereka dengan ide yang unik dan segar. 

“Kelima personel grup ini akan berkolaborasi sebagai ‘co-creator’ dan memamerkan kemampuan mereka dalam berbagai bidang, termasuk menciptakan lagu, menulis lirik, performance, hingga videografi,” imbuh agensi itu.

BigHit Music juga membocorkan bahwa kelima personel boy group baru tersebut telah berpartisipasi dalam menciptakan musik dan koreografer untuk artis-artis HYBE. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/33/3166765/jimin_bts-WEPq_large.jpg
BigHit Pastikan Jimin BTS sudah Lama Putus dari Aktris Song Da Eun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/205/3151914/bts_comeback-UawC_large.jpg
BTS Konfirmasi Comeback Musim Semi 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/33/3149156/suga_bts-1Pfm_large.jpg
Selesai Wamil, Suga BTS Tulis Pesan Haru untuk ARMY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/205/3148538/bts_comeback-oMFC_large.jpeg
BTS Dirumorkan Comeback Maret 2026, BigHit Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146309/jimin_dan_jungkook_bts-Cgyp_large.jpg
Jimin dan Jungkook BTS Selesai Wamil, ARMY Beri Sambutan Meriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3146165/bts_beres_wamil-uV8a_large.jpg
RM dan V BTS Resmi Beres Wamil, ARMY Terharu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement