JAKARTA - Kim Kardashian dan Kanye West membenarkan kabar bahwa mereka sedang menantikan kehadiran anak ketiganya lewat ibu pengganti.

Konfirmasi Kim, dalam trailer "Keeping Up With the Kardashians", membuat tiga dari kakak beradik Kardashian sedang menantikan kelahiran anak pada saat yang sama.

Khloe Kardashian (33) dan Kylie Jenner (20), si bungsu dari keluarga selebritas itu, juga sedang hamil untuk pertama kalinya. Baik mereka maupun para juru bicara hingga kini tidak mengiyakan atau menepis kabar tersebut.

Kim Kardashian dan Kanye dirumorkan meminta jasa ibu pegganti karena komplikasi kesehatan yang dialami Kim saat mengandung dua anaknya, North (4) dan Saint (1).

Dalam trailer serial reality show itu, Kim terlihat sedang memberitahukan Khloe kabar baik tersebut lewat telepon.

"Apa yang terjadi setiap kali aku bilang, 'Coba tebak?'" "Orang itu hamil?" jawab Khloe.

"Kami akan punya anak!" Kim mengumumkan.

Kim telah menulis panjang lebar di blog mengenai kesulitan yang dialaminya saat melahirkan dua anaknya, dan bicara soal mempertimbangkan ibu pengganti untuk anak berikutnya dengan Kanye West, seperti dilansir Reuters.

(fid)