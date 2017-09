LOS ANGELES - Bukan rahasia umum jika keluarga Kardashian penuh sorotan kontroversial dan kerap menjadi bahan candaan oleh pesohor dunia lainnya. Seperti yang belakangan ini dilakukan adik tertua Kim Kardashian, Kourtney, yang meniru pose khas Victoria Beckham di instagramnya.

Pose terbaring dengan salah satu kaki diangkat ke udara tersebut merupakan pose khas untuk lucu-lucuan dari Victoria Beckham. Namun, baru-baru ini, Kourtney mengunggah fotonya dengan pose meniru VB. Ia bahkan menulis caption, "Victoria, I'll call u later I just got back from the football game," tulisnya.

Melihat ini, netizen beramai-ramai menyebut dan mengetag foto ini kepada pemilik asli pose unik tersebut yakni, Victoria Beckham. Alih-alih merasa marah dan terganggu dengan aksi Kourtney, istri David Beckham itu malah bereaksi tak kalah lucu.

Membalas tingkah salah satu anggota keluarga Kardashian itu, Victoria malah membalasnya dengan unggahan foto dirinya yang hanya mengenakan gaun tidur, handuk yang melilit rambutnya, dan terbaring di atas sofa merah. Tak lupa sambil memamerkan kaki jenjangnya lewat pose tersebut.

Caption yang diberikan pada foto itu juga tak kalah membuat netizen gempar. "Right back at you Kourtney Kardashian!" tulisnya.

Banyak netizen yang terhibur dengan aksi keduanya di sosial media. Namun, tak jarang pula kelakuan Kourtney dalam foto itu dicibir netizen.

"Kourtney, bagaimana caranya jika kamu pendek tetapi kakimu terlihat begitu panjang?" tulis salah seorang netizen.

Pose foto yang membuat Kourtney mengekor Victoria Beckam ini bermula dari keinginan mantan Spice Girl itu menghibur pengikutnya di instagram. Terinspirasi dari gerakan yoga, sejumlah foto dengan pose mengangkat kaki ke udara ini telah dia bagikan di instagram sejak 2015 ketika dia melakukan perjalanan bisnis ke Singapura.

(sus)