SEOUL – Satu lagi oppa tampan akan absen menghibur penikmat drama Korea karena harus menjalani wajib militer tahun ini. Yang paling baru, aktor tampan bertalenta Kim Soo Hyun baru saja dikonfirmasi akan mulai melaksanakan tugas kenegaraannya itu mulai bulan depan.

Kamis (28/9/2017), KeyEast Entertainment selaku agensi Kim Soo Hyun mengumumkan jika aktor Real itu telah mendapat panggilan wamil dan telah lulus tes. Soo Hyun akan mulai masuk barak militer pada 23 Oktober 2017 sebagai tentara aktif.

“Kim Soo Hyun akan wamil sebagai tentara aktif pada 23 Oktober. Karena dia hanya menjalankan tugas sebagai warga negara Korea Selatan, Kim Soo Hyun telah memutuskan untuk wamil diam-diam tanpa konferensi pers atau acara perpisahan formal,” tutur juru bicara KeyEast Entertainment seperti diwartakan oleh Soompi, Kamis (28/9/2017).

Seperti semua pria Korea Selatan yang menjalani wamil, Soo Hyun juga akan lebih dulu menyelesaikan latihan dasar militer selama lima bulan. Setelah itu, barulah aktor kelahiran 16 Februari 1988 itu menjalankan tugasnya sebagai tentara aktif selama 21 bulan.

“Setelah menyelesaikan pelatihan dasar lima minggunya di pusat pelatihan rekrutmen militer, Kim Soo Hyun akan masuk militer selama 21 bulan,” lanjut perwakilan KeyEast Entertainment.

Pada Juli lalu, Soo Hyun sempat mengungkapkan kekhawatirannya soal wamil. Di tengah kekhawatirannya itu, bintang My Love from the Star tersebut mencoba untuk menenangkan dan menyiapkan diri.

“Aku mencoba untuk tak terlalu mengkhawatirkannya,” ungkap Soo Hyun kala itu.

Sempat muncul kekhawatiran jika Soo Hyun tak akan bisa menjalani tugas wamilnya sebagai tentara aktif. Kekhawatiran itu muncul setelah ia pernah menjalani operasi jantung yang membuat kondisinya lebih lemah.

“Aku sangat sakit sebelumnya. Tapi sekarang aku jauh lebih baik setelah mendapat perawatan yang benar. Kupikir, aku akan bisa wamil sebagai tentara aktif,” papar Soo Hyun kala itu.

Sebelum meninggalkan fansnya selama hampir dua tahun, Soo Hyun sudah lebih dulu meninggalkan kenang-kenangan akting lewat film Real. Ini menjadi film action thriller pertama yang dibintangi oleh Soo Hyun di sepanjang kariernya.

Sayangnya, film yang sangat dinanti-nanti itu tak menuai sukses di bioskop. Kehadiran Sulli dan adegan telanjangnya pun tak cukup membantu mendongkrak rating Real. Real bahkan dinobatkan sebagai film terburuk sepanjang 2017 hanya beberapa hari setelah perilisannya.

(edh)