LOS ANGELES – Pernah membayangkan Leonardo DiCaprio menjadi Presiden Amerika Serikat? Tak perlu dibayangkan karena Leo memang akan menjadi Presiden Negeri Paman Sam di film biopik Roosevelt.

Dilansir Entertainment Weekly, Rabu (27/9/2017), Leo telah dikonfirmasi menjadi pemeran Theodore Roosevelt untuk film biopik Presiden ke-26 Amerika Serikat tersebut. Leo akan bekerja sama dengan sutradara Martin Scorsese.

Dua teman lama ini juga akan bertugas sebagai produser bersama dengan Jennifer Davisson, Emma Koskoff, dan Chuck Pacheco. Sementara untuk kursi penulis skenario film produksi Paramount Pictures itu dipercayakan kepada Scott Bloom.

Leo dan Scorsese memang memiliki hubungan yang sangat dekat. Keduanya sudah sering bekerja sama di berbagai proyek selama dua dekade, sebut saja seperti The Aviator, Gangs of New York, Shutter Island, The Wolf of Wall Street, atau The Departed.

Awal September lalu, Warner Bros pernah menggunakan nama Scorsese untuk bisa menggaet Leo bermain di film baru mereka. Warner Bros ingin menandemkan dua orang ini untuk film solo Joker.

“Berbagai sumber mengatakan jika Warner akan membuat sebuah percobaan ambisius dengan menggunakan Scorsese untuk membawa Leonardo DiCaprio ke dalam dunia film dari buku komik,” lapor Hollywood Reporter beberapa minggu lalu.

Di sisi lain, Roosevelt bukan menjadi satu-satunya film biopik yang dikonfirmasi akan dibintangi oleh Leo. Sebelumnya, aktor kelahiran 1974 tersebut sebelumnya sudah memastikan akan berlakon di film biopik tentang Leonardo da Vinci.

Dipilihnya DiCaprio untuk memerankan karakter Leonardo da Vinci sendiri seolah seperti takdir. Menurut keluarga DiCaprio, bintang film Titanic itu memang punya ikatan tak terlihat dengan Leonardo da Vinci.

Keluarga menceritakan jika nama Leonardo DiCaprio memang terinspirasi dari Leonardo da Vinci. Ibunda DiCaprio sedang melihat lukisan-lukisan Leonardo da Vinci di Uffizi Gallery, Florence, Italia ketika dia merasakan jabang bayi dalam kandungannya menendang perutnya untuk pertama kali di 1974.

DiCaprio belum terlihat tampil di layar lebar sejak kemenangannya di Oscar 2016 lewat peran sebagai Hugh Glass di The Revenant. Proyek terdekatnya adalah film The Black Hand dan Killers of the Flower Moon yang juga digarapnya bersama Martin Scorsese.

(fid)