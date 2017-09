Waduh, Jennifer Hudson Lempar Sepatu di Blind Audition The Voice

LOS ANGELES - Ajang pencarian bakat bernyanyi, The Voice musim ke 13 telah di mulai. Audisi pertama The Voice diwarnai oleh aksi heboh para juri sekaligus pelatih bagi peserta yang lolos audisi.

Kehebohan panggung The Voice ketika satu orang peserta bernama Chris Weaver usai menyelesaikan lagu yang dinyanyikannya berjudul Try a Little Tenderness. Keempat pelatih yang terdiri dari Adam Levine, Miley Cyrus, Jennifer Hudson, dan Blake Shelton terpukau dengan suara yang dikeluarkan oleh Chris.

Para pelatih mulai mengumbar janji-janji manis supaya Chris mau dilatih oleh salah seorang dari mereka. Bahkan Miley dan Adam sampai rela melepas sepatu yang saat itu sedang dipakai oleh keduanya. Adam langsung melemparkannya ke arah Chris diikuti oleh jaket yang dikenakannya. Sedangkan, sepatu Miley dilempar oleh Jennifer Hudson.

Sebelum melempar, Jennifer sempat terlibat pembicaraan dengan Chris.

"Apa yang harus saya lakukan?" Jennifer bertanya pada Chris.

Lalu dirinya menjawab "Anda harus melakukan hal yang sama sekira dua tahun yang lalu di bulan Januari saat Anda bernyanyi untuk saya di pesta Color Purple," katanya sambil menarik sebuah foto dari sakunya.

Kemudian Jennifer melihat foto terebut dan sedikit terkejut. "Dari mana asalku, ya, itu pujian," Jennifer melanjutkan, sambil melemparan sepatu. "Dan kita tahu kapan, saat Anda bernyanyi seperti itu, lebih baik Anda bersiap untuk melakukan apa? Duck!" ucapnya.

Di hadapan pelatih, Chris mengungkapkan bahwa dirinya bisa bernyanyi seperti sekarang ini berawal dari gereja. "Tapi saya pikir saya siap untuk melakukan ekspansi dan melakukan sesuatu yang berbeda. Saya adalah worship leader, tapi saya juga seorang drag queen," katanya.

Pada akhirnya kehebohan tersebut ditutup dengan keputusan Chris memilih masuk ke tim J-Hud (Jennifer).

(aln)