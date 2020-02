LOS ANGELES - Laga NBA All-Star tahun ini dirayakan lebih spesial dari biasanya. Kepergian Kobe Bryant akibat kecelakaan helikopter yang menimpa pada 26 Januari lalu ini menjadi tema utama pada pertandingan superstar tahun ini.

Jennifer Hudson ikut meramaikan acara ini sebagai performer. Ia memberikan sebuah penghormatan khusus bagi mendiang Kobe Bryant dan putrinya, Gianna.

Jennifer Hudson membawakan lagu hitsnya yang berjudul For All We Know (We May Meet Again). Dalam kesempatan yang sama, Hudson juga memberikan penghormatan untuk tujuh korban lain selain Kobe dan Gigi.

"Kita tidak akan pernah menemukan pebasket lain seperti Kobe. Dia sangat bersemangat untuk menjadi ayah, suami, dan filmmaker hebat," kata Magic Johnson sebelum pertandingan dimulai.

Para penonton yang hadir pun sempat meneriakkan nama Kobe Bryant pada laga NBA All-Star itu. Acara lalu dilengkapi dengan momen mengheningkan cipta selama delapan detik, sesuai dengan nomor punggung Kobe kala membela LA Lakers.

Jennifer Hudson memang termasuk satu dari jutaan orang yang berduka ketika kabar kecelakaan helikopter menewaskan Kobe Bryant dan putrinya.

.@IAMJHUD delivers a powerful pregame performance to honor Kobe #NBAAllStar pic.twitter.com/XwdSes5w97— NBA on TNT (@NBAonTNT) February 17, 2020

"Rasanya setiap kali aku tidur dan kemudian bangun, ada saja orang yang meninggal! Kabar ini benar-benar menghancurkan hatiku," tulis Jennifer Hudson saat mengunggah foto Kobe tersenyum manis saat memeluk Gianna di Instagramnya.

