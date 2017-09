Duh! Hubungan Heidi Klum dan Vito Schnabel Berakhir?

LOS ANGELES - Supermodel sekaligus aktris Heidi dikabarkan telah berpisah dengan kekasihnya, Vito Schnabel setelah tiga tahun berkencan.

Model asal Jerman tersebut mengatakan bahwa dirinya ingin berhenti sejenak dan intropeksi diri.

"Aku percaya bahwa yang paling penting itu meluangkan waktu untuk berhenti sejenak dan bercermin," kata Klum seperti dikutip People, Selasa (26/9/2017).

Untuk melupakan patah hatinya itu, pada akhir pekan lalu, Klum nampak bersenang-senang dengan terbang ke Las Vegas untuk memperkenalkan 30 Seconds to Mars di iHeartRadio Musical Festival.

Kemudian Sabtunya, Klum nampak asyik menikmati hari di acara All I Have Sin City-nya Jennifer Lopez (J-Lo). Keceriaan itu nampak dalam potret wajah Klum saat berdampingan denga J-Lo dan teman lelakinya yang dibagi melalui instagram.

"Love you @jlo... Your show was absolutely AMAZING #vegas #allihave," tulis Klum dalam captionnya.

Seorang sumber membeberkan kondisi hidup ibu empat anak itu pasca Klum dan Schnabel "meluangkan waktu" bagi hubungannya. "Kondisi yang sulit baru-baru ini mereka alami. Keduanya hidup di kutub yang berlawanan," kata sumber tersebut.

Ia juga menyebut, kondisi itu mau tidak mau membuat Klum mesti fokus berkonsentrasi pada anak-anaknya. "Ini kan tahun ajaran baru dan Heidi harus konsentrasi pada anak-anak."

Perpecahan itu juga ditandai dari perilaku Schnabel yang terlihat mencium wanita lain di London pada bulan Juni. "Ini salah tafsir. Saat itu nggak lebih daripada aku yang hanya mengucapkan selamat malam pada seorang teman keluarga ketika kami hendak berpisah," kata Schnabel.

Pasangan itu sendiri mulai berkencan sejak tahun 2014. Dua tahun setelah Klum berpisah dengan sang mantan suami, Seal yang juga ayah dari tiga anaknya yakni Henry, Johan, dan Lou. Sebelumnya, Klum juga memiliki seorang anak bernama Leni yang kini berusia 13 tahun.

Sementara Schnabel sendiri adalah putra sulung sutradara Julian Schnabel yang telah menyutradarai The Diving Bell and the Butterfly. Schnabel sebelumnya juga pernah berkencan dengan Demi Moore dan pernah dikabarkan dekat dengan Elle Macpherson dan Liv Tyler.

