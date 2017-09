Blakblakan, Sutradara Beberkan Kunci Video Despacito Sangat Viral

JAKARTA - Video musik Despacito sudah mendunia dan ditonton oleh banyak orang. Tak hanya sukses di Youtube, lagu tersebut juga berjaya di tangga lagu dunia.

Sang sutradara, Carlos Perez, memberikan penjelasan mengapa video tersebut bisa sampai menjadi video musik paling banyak ditonton di Youtube mengalahkan When I See You Again.

"Ini adalah pertanyaan yang mahal, aku mendapati pertanyaan serupa dari semua orang. Dari opiniku, aku selalu cenderung mengatakan bahwa lagunya yang catchy adalah alasan utamanya," jawab Carlos saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2017).

Carlos kemudian menjelaskan banyak formula yang bisa mengantar sebuah video musik sukses. Ia pun tak jarang menemukan lagu yang bagus namun memiliki video musik yang buruk.

"Aku punya teman, namanya Don Omar. Dia punya lagu Danza Kuduro, lagunya jadi hits global, tapi videonya sangat buruk. Bagiku, 80 persen kesuksesan sebuah video musik datang dari lagunya. Despacito memiliki variable lain, mereka memikiki Luis Fonsi dan Yankee yang dicintai orang-orang di budayanya, namun yang paling utama adalah lagunya. Video musiknya sangat berkaitan langsung dengan lagunya," lanjut Carlos.

Meski Despacito sukses besar, nyatanya Carlos bukan penggemar musik urban. Ia pun merasa ironis karya yang paling sukses darinya justru datang dari proyek musik urban yang sama sekali tak disukai olehnya.

(aln)